Basketaki Salonica: Αφιέρωμα στις Φαβορί-τες

Συνέχεια στα αφιερώματα του Basketaki Salonica παίρνουν οι Φαβορί-τες, μια ομάδα με σταθερή συνέπεια στη διοργάνωση, κατάλληλα δομημένη με πολύ καλούς παίκτες ρόλου.

Βρεθήκαμε με τον αρχηγό Γιάννη Κεσίσογλου, ο οποίος και απάντησε στα "καυτά" ερωτήματα για την ομάδα:

1) Γιάννη καλησπέρα, θα ήθελα να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Πώς ήρθε η ιδέα σύστασης της ομάδας;

Η ιδέα της σύστασης για τις Φαβορίτες ήρθε τον Σεπτέμβριο του '22, όταν γύρισα στην πόλη μου μετά από οκτώ χρόνια και ήθελα να μπω ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

2) Πώς έγινε η επιλογή των παικτών;

Έτσι ξεκίνησα και το σαφάρι για αναζήτηση παικτών, ώστε να δούμε αν τελικά μπορεί να δημιουργηθεί η ομάδα. Η επιλογή των παικτών έγινε με βάση την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σύνολο με καλό κλίμα και κάποιες μπασκετικές παραστάσεις. Έχοντας αυτό στο μυαλό μου, κατέληξα σε άτομα που ήξερα ότι πρώτον θα γούσταραν την παρέα και δεύτερον θα ήθελαν να παίξουν και μπάσκετ. Κάποιοι ήταν παλιοί συμπαίκτες, κάποιοι είχαν να πιάσουν την πορτοκαλί μπάλα πάνω από 10-15 χρόνια, και κάποιοι δεν είχαν αγωνιστική εμπειρία, αλλά "ψήθηκαν" για την όλη φάση.

3) Πώς έγινε η επιλογή του ονόματος της ομάδας;

Η επιλογή του ονόματος ανήκει ξεκάθαρα στον υπαρχηγό της ομάδας, Δημήτρη Δημαση. Το πήρε πάνω του και δεν μπορούσα παρά να συμφωνήσω. Μη με ρωτάτε όμως για το όνομα, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι σκεφτόταν (σ.σ γέλια).

4) Ποιες αναμνήσεις κρατάς από την μέχρι στιγμής παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση;

Πολλές οι αναμνήσεις από την παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση, μιας και φέτος διανύουμε τον τέταρτο χρόνο. Τι να πρωτοθυμηθούμε… Τα δύο συνεχόμενα τρίποντα με σπασμένο δάχτυλο του συνιδρυτή της ομάδας Κώστα Ζαχόπουλου (που πλέον δεν αποτελεί μέλος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων) ή την πρεμιέρα μας στο Basketaki, σε ένα ματς όπου δε μαζευόμασταν πεντάδα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι ever. Καταλήξαμε τελευταία μέρα να δηλώνουμε δύο φίλους που είχαν έρθει από Αθήνα για εκδρομή και εγώ να τρέχω να τυπώσω έξι γαλάζια μπλουζάκια γιατί δεν ήταν έτοιμες οι στολές (να σημειωθεί ότι αποχώρησα από το παιχνίδι στο πρώτο λεπτό λόγω γαστρεντερίτιδας).

5) Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας;

Στόχοι της ομάδας είναι πρώτον να μαζευόμαστε όσο γίνεται περισσότεροι και να παίζουμε τους αγώνες. Από εκεί και πέρα, εννοείται παίζουμε για να νικήσουμε, αλλά αν δεν έρθει αυτό, δε θα τα βάψουμε μαύρα! Απώτερος στόχος είναι να πίνουμε τα ωραία μπυράκια που ακολουθούν στο μαγαζί του μπόμπερ μας, Αλέξη Χατζηαθανασίου, που μας φιλοξενεί μετά από κάθε ματς στον πεζόδρομο Καλαμαριάς.

6) Τι σημαίνουν οι Φαβορί-τες για σένα και τους συμπαίκτες σου;

Τώρα, το τι σημαίνουν οι Φαβορίτες για εμένα και τους συμπαίκτες… θα πω ότι σημαίνει αυτό το τριωράκι που ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα με δουλειές, παιδιά, σκυλιά κτλ. και ερχόμαστε να παίξουμε το αγαπημένο μας σπορ! Οπότε το βλέπουμε ως κάποιο είδος ψυχαγωγίας ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.