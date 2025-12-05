Η Γιούλια Σαλνίκοβα μίλησε σε ρωσικό μέσο και αποκάλυψε τα προβλήματα υγείας του Τσιτσιπά, την σχέση με τον πατέρα του και τον δύσκολο χωρισμό του με την Μπαντόσα.

Η Γιούλια Σαλνίκοβα, μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και πρώην τενίστρια, μίλησε ανοιχτά στο sports.ru για την κρίση που πέρασε ο γιος της, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς, τις σχέσεις του και τη συνεργασία με τους προπονητές του.

Όσον αφορά την υγεία του Έλληνα τενίστα ανέφερε: «Τον τελευταίο χρόνο είχε σοβαρό πρόβλημα στη μέση. Ο γιατρός που ειδικεύεται ακριβώς σε αυτή την πάθηση τον συμβούλεψε να σταματήσει, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι δεν θα παίξει στο τουρνουά της Αθήνας , παρότι ήταν τεράστιο κίνητρο για εκείνον. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε χωρίς επέμβαση, κάτι που τον ανακούφισε πολύ. Αυτή τη στιγμή κάνει μόνο συγκεκριμένες ασκήσεις στις αρχές Δεκεμβρίου, που ξεκινά η προετοιμασία, θα φανεί αν το πρόβλημα έχει οριστικά ξεπεραστεί».

Εκτός από τον τραυματισμό, άλλο μεγάλο «αγκάθι» ήταν ο χωρισμός του από την Πάουλα Μπαντόσα και δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε αυτόν: «Δεν ήταν εύκολο για εκείνον» δήλωσε αρχικά.

«Η σχέση δεν ήταν απλή. Ήταν εξ αποστάσεως, και οι δύο ήταν τραυματισμένοι όταν ξεκίνησε όλο αυτό και σε μαγάλο βαθμό τον τσάκισε» ανέφερε επίσης.



Για τους προπονητές: «Κανείς δεν μπορεί να δουλέψει μαζί του χωρίς τον πατέρα του. Η σχέση που είχε με τον πατέρα του ήταν μοναδική. Όποτε ο Στέφανος δούλευε χωρίς τον πατέρα του, τα αποτελέσματα ήταν πολύ χειρότερα».

Επίσης μίλησε για τον Ίβανισεβιτς με πρωτοφανή ευθύτητα: «Ήταν δική μου ιδέα και λάθος μου. Πίστεψα ότι θα τον αγαπούσε όπως λάτρευε τον Τζόκοβιτς. Αλλά τέτοια σχέση συμβαίνει μία φορά στη ζωή. Έκανα λάθος και το αναλαμβάνω».

Για τη σχέση με τον πατέρα και την ένταση: «Υπήρχε ένταση μεταξύ τους, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και στη ζωή. Ο Στέφανος ένιωθε παγιδευμένος και αντέδρασε έντονα σχεδόν εφηβικά».

Η περίοδος απομάκρυνσης ωφέλησε και τους δύο: «Τώρα είναι καλύτεροι πιο ώριμοι».

Σχετικά με τις τεχνικές αδυναμίες του Τσιτσιπά: «Το ξέραμε από το 2018 ότι η κίνηση στο σερβίς δεν ήταν σωστή. Υπήρχαν τεχνικές αδυναμίες που δεν διορθώθηκαν ποτέ: το σερβίς, το footwork, κάποιες λεπτομέρειες που εμπόδισαν την εξέλιξή του. Δεν είναι φυσικό ταλέντο στο σερβίς. Το ξέραμε χρόνια. Και η ομάδα έπρεπε να το δουλέψει πολύ περισσότερο».

Τέλος έκανε λόγο για το μέλλον και τα κίνητρα του Στέφανου: «Θέλει να κερδίσει Grand Slam για μένα. Πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει με τον πατέρα του. Και με μένα. Πιστεύω απόλυτα ότι θα ξαναμπεί στο Top 10. Και ναι: θέλει να κερδίσει Grand Slam. Και το θέλει και για μένα, λόγω της υγείας μου».