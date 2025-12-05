Πρόκριση για την Ελλάδα στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Socca στο Μεξικό

Σπουδαία διάκριση για την εθνική μας ομάδα που προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Socca.

Η Ελλάδα βρίσκεται και επισήμως στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, καθώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο Socca που διεξάγεται στο Μεξικό κατέκτησε την 2η θέση του Β ομίλου. Μετά τις δύο πρώτες εκπληκτικές εμφανίσεις/νίκες με ΗΠΑ και Σερβία, στην τρίτη αγωνιστική Ελλάδα και Τσεχία παρατάχθηκαν ισόβαθμες με έξι βαθμούς, γνωρίζοντας πως ο νικητής θα «σφράγιζε» την πρώτη θέση και παράλληλα μια πιο ευνοϊκή κλήρωση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να επιβάλουν ρυθμό μέσω της κατοχής, χωρίς όμως να δημιουργηθούν σοβαρές απειλές.

Στο 10ο λεπτό, μια στιγμή αδράνειας έφερε τους Τσέχους σε τετ-α-τετ, το οποίο αξιοποίησαν για να ανοίξουν το σκορ.

Η Ελλάδα δε βγήκε ποτέ εκτός πλάνου και η εμφάνιση ήταν σε γενικές γραμμές καλή αλλά η μπάλα δεν έκανε το χατίρι στις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Με την έναρξη της επανάληψης, η Ελλάδα μπήκε πιο αποφασιστικά. Ο Χατζής απείλησε δύο φορές μέσα στο πρώτο τετράλεπτο, ενώ το δεύτερο γκολ των Τσέχων «κλείδωσε» την πρωτιά τους.

Στο 27ο λεπτό, ο αρχηγός των Τσέχων πέτυχε το 0-2 και έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του. Με αυτό το γκολ, οι Τσέχοι πήραν ουσιαστικά από νωρίς την πρώτη θέση του ομίλου.

Η γαλανόλευκη έχει ραντεβού με την ιστορία της ξεκινώντας τον απαιτητικό δρόμο των νοκ-αουτ απέναντι στους οικοδεσπότες Μεξικανούς στην φάση των 16 το Σάββατο στις 03:25 τα ξημερώματα (μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής).