Επικές μάχες στο Basketaki The League !!!

Άλλη μια εβδομάδα δράσης πέρασε στο Basketaki Athens ! Ας δούμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα …

Αισίως στη 10η αγωνιστική έχει φτάσει η Elite League by Novibet!

Ξεκινάμε με το πιο συναρπαστικό και πιο παραγωγικό ματς της κατηγορίας φέτος, εκεί όπου η Pressof BC, με τους Νομικό και Κοροπούλη να βλέπουν το καλάθι σα βαρέλι (25/51 τρίποντα!!!), σόκαραν τη Sthenos BC (παρά το 54,16,8 του Γιάννη Αθηναίου)επικρατώντας με το απίστευτο 119-109, προσέξτε…χωρίς παράταση!

Novibet MVP αναδείχθηκε ο Κοροπούλης με 46 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ!

Οι ανεβασμένοι Iguana Pacers έπεσαν πάνω στο τρένο των West Kings, στους οποίους παραδόθηκαν με το τελικό 49-81 να τα λέει όλα!

Novibet MVP αναδείχθηκε ο Ζήσης Βήττας με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ!

Ο Antilalos BC έχει σφυγμό και το έδειξε με μεγάλη νίκη απέναντι στα Paliagoura, των οποίων κι επικράτησε με σκορ 82-73!

Novibet MVP αναδείχτηκε ο Victoras Merkevicious με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ!

Το Black Mamba έχει χαρακτήρα και πήρε κι αυτό το ντέρμπι με τους Γκουρούδες με τελικό σκορ 68-70, σε ένα ματς με άρωμα play-offs!

Novibet MVP αναδείχθηκε ο Βασίλης Δέδες με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ!

Ο Heldreich δεν άφησε περιθώρια στους Indians κι επικράτησε σχετικά εύκολα με 78-61! Novibet MVP του αγώνα ο Παναγιώτης Σαραντόπουλος με 5 πόντους και 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ!

Stifado Bulls και Hood BC ξέχασαν την επιθετική ποιότητα που έχουν, μας έδειξαν μόνο την αμυντική τους διάθεση, αφού καμία ομάδα δεν πέρασε τους…50 πόντους, με τους πρωταθλητές να επικρατούν τελικά με το ‘’φτωχό’’ 49-47! Novibet MVP αναδείχτηκε ο Χαριτόπουλος με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ!

Οι Miami Heets επέστρεψαν στις νίκες, κόντρα στoυς φορμαρισμένους Thunderdogs με σκορ 62-54! Novibet MVP ο Ν. Αναστασίου με 18 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ!

Συναρπαστική ήταν η 7η αγωνιστική στη Master League, με αρκετά παιχνίδια να κρίνονται στα τελευταία λεπτά! Οι Harlems επικράτησαν στη μάχη με τους Golden Steak Warriors με σκορ 80–79, όπως το ίδιο έκανε κι η Deportivo Faliro απέναντι στη Μότο Ιωαννίδης σε ένα επίσης πολύ κλειστό ματς με 78–77. Η Δαλάι Κλάμα επικράτησε απέναντι στη Bonobo BC με σκορ 58–55. Οι Rejects πήραν μεγάλη νίκη κερδίζοντας τους Komodo Dragons με 69–62, ενώ η Aguanile ‘’είναι εδώ’’, καθώς επιβλήθηκε της Pink Paper με 51–40. Οι Only Flood ηττήθηκαν από τους Brazzerzz Beachterzz σε ακόμη ένα οριακό παιχνίδι, με σκορ 60-57 .Οι Athens Crips έδειξαν χαρακτήρα κι αντοχή και επιβλήθηκαν των Mamba Boys με 75–69, ενώ οι Gangsters συνέχισαν κέρδισαν τις Μπουλντόζες με 69–62 σε μια αναμέτρηση με έντονο ρυθμό και μεγάλες μάχες! Τα Gran Camaria κατάφεραν να λυγίσουν τον X-Stratigos με 54–62, σε ένα παιχνίδι όπου οι άμυνες έιχαν τον πρώτο λόγο! Η Ποσειδωνία πήρε μεγάλη νίκη στο φινάλε απέναντι στους Anonymous BC με 65–69, ενώ τα Μπαρμπουτια επικράτησαν οριακά των ReTirees με 63–60 σε μία από τις πιο ισορροπημένες αναμετρήσεις της αγωνιστικής. Τέλος, οι Colombians BC έκαναν επιβλητική εμφάνιση, επικράτησαν απέναντι στα Ano Liosia BC με 74–58 και τους έσπασαν, έτσι, το αήττητο που είχαν στο φετινό πρωτάθλημα!

Στην 6η αγωνιστική της Evolution League, οι Optimus Priamus πέρασαν με δύσκολη νίκη απέναντι στους Phoenix Bums με 72–75, ενώ οι Vatos Krokos επιβλήθηκαν της ΑΕΠΕ BC με 53–60. Οι Brooklyn Bets πήραν σημαντική νίκη απέναντι στην Benetton Κερδίζω με 56–63, την ώρα που οι Myrmidons BC κατάφεραν να επικρατήσουν των No Stars με 70–80. Στα επόμενα παιχνίδια, οι Flexers λύγισαν τους AlsoupoLions με 57–61, ενώ οι Κομπλεξικοί BC νίκησαν το Drunk Team με 63–77 και δείχνουν ασταμάτητοι! Σε ένα ντέρμπι μέχρι τέλους, η Γιουγκοπιάστικα επικράτησε της Aladalon με 59–55, ενώ οι NTUA Diesels ηττήθηκαν από τα 50 Καράτια με το οριακό 66–65.

Η δράση συνεχίστηκε με τους Pack Squad να ξεπερνούν τους Jnxd Apes με 58–70 και τους Valhalla Phantoms να κερδίζουν τους Couvaliers με 71–77. Η ODB πήρε μεγάλη νίκη επί τοθ Leontario BC με 66–71, ενώ οι Proboraptors επιβλήθηκαν του Sk Fitness Studio με 60–65. Οι Powerpuff Boys λύγισαν απέναντι στη Beer Team με 49–47 σε ένα ματς θρίλερ, ενώ η Old Firm BC επιβλήθηκε των Peristeri Wardogs με 63–71. Οι Λεγάμενοι BC πέρασαν από τη Φιορετσίνα με 56–68, ενώ οι Titans πήραν τη μάχη απέναντι τους Σκόρπιους BC με 65–58. Τέλος, η Γιουγκοπιάστικα νίκησε και την Cosa Nostra με 69–76, ενώ οι Jokers πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Athens Pistols με 48–53.

Στην 9η αγωνιστική της Progress League ξεχώρισαν πολλά ματς! Οι Hungry Wolves λύγισαν το Mikrokosmos με 47–46, ενώ η Peristeri Trelleborg επικράτησε με την άμυνά της απέναντι στους Orlando Tragics με 43–36. Οι Hornets δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην ισχύ των Iron Maidan, γνωρίζοντας την ήττα με 48–55, ενώ οι Μίνωες έχασαν για έναν πόντο από τους Rockets (57–58) με ένα τρελό τρίποντο του Σκάγκου στη λήξη. Η Intercity BC πήρε μεγάλη νίκη έναντι των Palomahawks (59–55), και τα Ραμολιμέντα ξεπέρασαν το εμπόδιο των Trailers με 72–64, ενώ οι Banners ηττήθηκαν από τους Webetter με 58–62.

Οι Blacklists κέρδισαν οριακά τη Lithos BC με 53–51, ενώ τα Ναυάγια πάλεψαν αλλά λύγισαν κόντρα στους Sugar Mountains (65–69). Οι Beerokoillers ηττήθηκαν από τους δυναμικούς και ‘’γεμάτους’’ Avengers με 46–62, την ώρα που ο Campeon Εθνικός Star ηττήθηκε από τους Athens Bucks με 41–46. Οι Aballiers πέτυχαν εντυπωσιακή νίκη απέναντι στον Ερυθρό Σταυρό (70–61, ενώ τα Κόκκινα Τριανταφυλλάκια δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν των Undrafted κι ηττήθηκαν με 53–58. Οι Spacers Athens πήραν σημαντική νίκη επί των N.A. 99ers με 56–48. Τέλος, οι Athens Warriors λύγισαν απέναντι στη δυνατή ομάδα της Δεν Μας Σέβεσαι Βάσω, με τελικό σκορ 62–69.

Στην 10η αγωνιστική της Development League σχεδόν όλα τα παινίδια ήταν αμφίρροπα! Οι Hoston Celtics Athens επικράτησαν οριακά των Κεμπάπ BC με 56–53, ενώ οι Capital Con-Trolls κέρδισαν την Πάσα__Ρε με 49–51. Οι Terroristas πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Miami Meat με 48–39, όπως και ο Ταλαιπωριακός Αμπαλικός Όμιλος που λύγισε τη Bubble Bobble με 48–55. Η Sugarcity ξεπέρασε τους Athens Touvlakers με 60–50, ενώ οι Porto Rafters επιβλήθηκαν των Basket Case με 55–43. Η Fast Breakk επικράτησε της Brick City με 51–45, την ώρα που οι Portofinos πήραν μια πιο καθαρή νίκη απέναντι στους Milwaukee Bats με 60–49. Οι Beeranhas λύγισαν τη Deadpool BC με 50–54, ενώ οι Perama 99ers νίκησαν τον Κατσαπλιακό στον πόντο με 57–56. Οι Bricklaykers πήραν τη νίκη απέναντι στους Tsatsoi Kings με 62–52 και τους έσπασαν το αήττητο πιάνοντας τους στην κορυφή του ομίλου, ενώ οι Lucky Warriors επικράτησαν των Miami Eat ATH με 38–47. Η Panousi BC κέρδισε τους All Blacks με 57–47 και οι Flying Circus ηττήθηκαν από τους Puronto Raptors με 46–37. Οι Old Stars δεν κατάφεραν να αντισταθούν απέναντι στην efood, γνωρίζοντας την ήττα με 48–59, ενώ ο Lekkas BC κέρδισε τους Air Fryers σε μία μάχη που κρίθηκε στο 56–54. Τέλος, οι Aces επικράτησαν των Beerolykoi με 49–56, οι EktAir Steels νίκησαν τους Los Lampriniers με 62–76 και η Oklahomata πήρε μεγάλη νίκη επί των Gentlemen’s BC με 69–64.