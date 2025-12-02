Basketaki Salonica: Η ανασκόπηση της εβδομάδας

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι τις εξελίξεις στο Basketaki Salonica, με τις ομάδες να έχουν βρει σιγά σιγά τα αγωνιστικά τους πατήματα και να παλεύουν για μοναδικό στόχο την νίκη.

Για τον θεσμό του κυπέλλου, εύκολες νίκες για Sintrim Team και Street Elite που πέρασαν εύκολα τα εμπόδια των Engineer Eagles (59-76) και του ΟΑΣΘ (98-47) αντίστοιχα. Εύκολο απόγευμα και για τους Alley Poops που παρα το μικρό rotation κατάφεραν να κερδίσουν τους Salonica 7slippers με 46-80. Οι Legends αν και έπαιξαν με την φωτιά, δεν κάηκαν και παρά το γεγονός ότι απώλεσαν ένα προβάδισμα 17 πόντων πήραν την νίκη απέναντι στους μαχητικούς ΠΟΠ84 με 66-64.

Στην Development League 2,την δεύτερη φετινή τους νίκη πέτυχαν οι Volcanos που μετά από ένα κλειστό παιχνίδι φύγανε με νίκη απέναντι στους Alley Oopsies που τους κέρδισαν με 39-34. Πρώτη φετινή νίκη με πειστική εμφάνιση από τους Wild Goats που σε παιχνίδι που ήλεγχαν από την αρχή τον ρυθμό πήραν εύκολα την νίκη απέναντι στην Carta Blanca με 51-34.Πειστικές εμφανίσεις και νίκες για Jazz est.2022 και Midnight Buckets που πέρασαν χωρίς δυσκολία τα εμπόδια των Sunday Jams (107-70) και Toy Men (55-71) αντίστοιχα. Τέλος, SKG Sonics και Golden Rail Warriors απέδειξαν την ανωτερότητα τους και επικράτησαν των Air Ballers (63-51) και των No Name (81-47) αντίστοιχα.

Στην Development League 1, αήττητες συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους οι Μπουλντόζες που επικράτησαν εύκολα των Great White Sharks με 93-51. Άλλη μια νίκη για τους Phoenix BC,που παρά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση τους, έκαμψαν την αντίσταση των Sky is the Limit με 68-59.Ανεβάζουν την απόδοσή τους και ανεβαίνουν και βαθμολογικά οι Los Angeles Brickers που με όμορφο μπάσκετ νίκησαν με 71-36 τους Polichni 5 Goat. Τρομερή ανατροπή για τους Domes Resorters που επέστρεψαν από το -17 και κέρδισαν τους Zero Pointers με 69-76 πετυχαίνοντας μια σημαντική βαθμολογικά νίκη. Σνεχίζουν με νίκες οι Seattle SuperΨΩΝΙΑ και οι Basketόσαυροι που με όμορφο μπάσκετ νίκησαν τους Partouzan Salonica με 77-62 και τους Sintrim Team με 56-83.Πρώτη φετινή νίκη για τους Mammoth οι οποίοι με κατάθεση ψυχής διόρθωσαν τα κακώς κείμενα του πρώτου ημιχρόνου και επιστρέφοντας από το -14 νίκησαν τους Kamptzida Lizards με 44-53. Οι Sirina Partouzan με εξαιρετική αμυντική προσήλωση κατάφεραν να περιορίσουν τα επιθετικά ατού των Milgyraki Bucks,τους οποίους νίκησαν με 82-74.

Στην Master League,οι Vanboomer Grizzlies νίκησαν μετά από παράταση τους Golden Steak Evosmsos με 60-76 σε ένα παιχνίδι όπου έμειναν ζωντανοί στο τέλος της κανονικής διάρκειας και με άμυνα από ατσάλι έχτισαν διαφορά στο έξτρα πεντάλεπτο για να πετύχουν μια σπουδαία νίκη.Οριακές νίκες για 86ers και Jackals όπου επικράτησαν των βελτιωμένων Nutriclab BC με 73-75 και των Galanou Raccoons με 69-73 αντίστοιχα. Συνεχίζουν με νίκη οι Coble οι οποίοι πέρασαν πρώτοι την γραμμή του τερματισμού και νίκησαν τους Brokers με 77-82. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής η Fioretsina Salonica άντεξε στην αντεπίθεση των Leftovers τους οποίους νίκησε με 62-58. Σε ένα παιχνίδι για σκληρά νεύρα οι New Slippers πέρασαν πρώτοι την γραμμή του τερματισμού νικώντας τους Brick City Salonica με 67-63.Τέλος, ακάθεκτοι συνεχίζουν οι D&G Greenworks αφού δεν συνάντησαν κανένα πρόβλημα στην αναμέτρηση με την Manchester United που την νίκησαν με 57-87.

Τέλος, στην μεγάλη κατηγορία,την Elite by Novibet,τρεις αναμετρήσεις είχε το μενού της εβδομάδας. Ο Άξονας με όλα τα όπλα στην φαρέτρα του, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Hellas Paper Bears νικώντας τους με 106-80 σε μια νίκη - δήλωση. Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι που θύμισε τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ οι Flying Eagles με επιθετικό πλουραλισμό κέρδισαν την Team DK με 125-93. Επίσης,οι Sicarios με τρομερή ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι απέναντι στους Goon Squad τούμπα και να τους νικήσουν με 85-87 σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς.