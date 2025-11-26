Σκέτη μαγεία αυτό το Novibet Top 10!

Δείτε το εβδομαδιαίο Νovibet Τop 10 του Basketaki The League

Γεμάτο ποιότητα ήταν αυτό το εβδομαδιαίο Νovibet Τop 10 του Basketaki The League και πάμε να δούμε μία μία τις φάσεις πιο αναλυτικά !!!

Στο νούμερο 10, ξεκινάμε με τον Βασίλη Λεμπούση της Baca Juniors, ο οποίος έκοψε στα ίσια το δεξί μπάσιμο του αντιπάλου του, προστατεύοντας το καλάθι της ομάδας του!

Στο νούμερο 9, ο Γ. Πανδής της Stone City Thunder βρίσκει με alley oop πάσα τον Κ. Μάντζιο που έκανε εξαιρετική κίνηση στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και τελείωσε τη φάση, κερδίζοντας και το φάουλ!

Στο νούμερο 8, ο Κώστας Πελέκης έφυγε στον αιφνιδιασμό, πέρασε στον αέρα κάτω από το καλάθι και με ένα ωραίο ανάποδο αριστερό lay up προσέθεσε 2 πόντους για τα Οκλαχώματα!

Στο νούμερο 7, ο Μ. Θρασυβουλίδης, ενώ πιέζεται στο post από 3 αντιπάλους του, με μια σκαστή πάσα βρίσκει τον Π. Κιόρτση, ο οποίος έπειτα από εξαιρετικό κόψιμο στην ρακέτα, πετυχαίνει το δίποντο για τους Bonobo!

Στο νούμερο 6, ο Δημήτρης Κονσολας από τους Εφτάψυχους την είδε κάτι ανάμεσα σε Luka Doncic και ποδοσφαιριστής και κάνοντας ‘’ποδιά’’ στον αντίπαλό του, έφυγε μόνος στον αιφνιδιασμό και τελείωσε τη φάση με lay up!

Στο νούμερο 5, οι Kaisariani Reapers κι o K. Καρνέσης, ο οποίος βλέπει το κόψιμο του Π. Ορφανού, τον βρίσκει όπως πάντα με κλειστά μάτια κι εκείνος τελειώνει όμορφα τη φάση με δεξί lay up!

Στο νούμερο 4, ο Α. Ρεκουνιώτης έδωσε μια μαγική ασίστ πάσα πίσω από την πλάτη στον συμπαίκτη του Χ. Δημητρίου, , ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι ανενόχλητος και προσέθεσε 2 ακόμη πόντους για τους Webetter!

Στο νούμερο 3, ο A. Σεϊζης των New York Fix, είδε τον Σ. Παπαδόπουλο που έφυγε μπροστά μόλις είχαν δεχτεί το καλάθι, και με μια full court πάσα από την επαναφορά τον βρίσκει για το εύκολο δεξί μπάσιμο, νικώντας και το χρονόμετρο!

Στο νούμερο 2, ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος των Puronto Raptors, είδε το χρόνο να λήγει και σηκώθηκε για τρεις πάνω από τον αντίπαλό του, χαρίζοντάς μας ένα τρομερό buzzer beater με ταμπλό!

Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο τρομερός Νίκος Ουζουνίδης από τους Anonymous, ο οποίος παρά την πίεση 2 αντιπάλων, κάνει ένα φοβερό eurostep ανάμεσά τους και τελειώνει τη φάση με πλάτη στο καλάθι, κερδίζοντας και το φάουλ!