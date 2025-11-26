ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΣΤΟ Basketaki The League !!!

Μακελειό έγινε κι αυτή την εβδομάδα στο Basketaki Athens ! Ας δούμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα ανά κατηγορία!

Με την 9η αγωνιστική συνεχίστηκε η Elite League by Novibet! Οι Thunderdogs τριπλασίασαν τις νίκες τους, σερί μάλιστα,, αφού νίκησαν, πιο εύκολα αυτή τη βδομάδα, την Hood BC με 73-56.

Novibet MVP αναδείχθηκε ο Συγκλέτος με 25 πόντους, 5 ασίστ και 8 ριμπάουντ! Δεύτερη σερί νίκη έκαναν οι ανεβασμένοι Iguana Pacers, οι οποίοι νίκησαν και τη Sthenos BC με 66-60. Novibet MVP αναδείχθηκε ο Γιώργος Γεωργίου με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ!

Οι Γκουρούδες συνέχισαν με νίκη, αφού έκαμψαν την αντίσταση του Antilalou BC με σκορ 84-74 ! Novibet MVP αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Κλήμος με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ!

Το Black Mamba ενώ έχανε για 39 λεπτά, πήρε το ντέρμπι με τους Indians στη λήξη με καλάθι του Νακόπουλου που διαμόρφωσε το τελικό 59-58! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Αντρέας Ζούκας με 13 πόντους, 23 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

Ο Heldreich πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει το τρένο των West Kings,οι οποίοι επικράτησαν δύσκολα με 74-66 ! Novibet MVP του αγώνα ο Τάσος Καλλιανιώτης με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ!

Οι Stifado Bulls δε δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα με την Pressof BC και συνέχισαν με νίκηεπικρατώντας με σκορ 85-66 ! Novibet MVP αναδείχτηκε ο Βασίλης Ζευκιλής με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ!

Τέλος, άλλη μια νίκη για Paliagoura που πήραν τη ματσάρα με τους Miami Heets με σκορ 81-77! Novibet MVP ο Βαγγέλης Αβανίδης με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ!

Στα σημαντικότερα αποτελέσματα στην 6η αγωνιστική της Master League, οι Kozalides BC επικράτησαν των Σοποτό Veterans με 75-70, ενώ τα Βελούδινα Σφυριά πήραν το ντέρμπι απέναντι στη Μότο Ιωαννίδης με 76-59. Οι Kaisariani Reapers λύγισαν τους ReTirees με 76-69, ενώ οι Mamba Boys δε σταματούν πουθενά, αφού επικράτησαν των KINGS με 67-53. Οι New York Fix έκαναν την πρώτη τους νίκη, νικώντας με 80-68 τους Colombians BC. Σε ένα θρίλερ, ο Uncle Drew κέρδισε τους Anonymous BC με 78-77, ενώ με έναν πόντο επικράτησαν και τα Ano Liosia BC των Gangsters (62-61). Οι Athens Crips νίκησαν τους -σε κρίση- Harlems με 63-55, ενώ ο Α.Σ.Κ. Αρισταίος σημείωσε σημαντική νίκη επί των Μπουλντόζων με 77-70. Ο X-Stratigos νίκησε με 68-65 τη New 3ra BC, τα Gran Camaria επικράτησαν των Komodo Dragons με 56-50 και τέλος οι Rejects πήραν τη νίκη με 64-59 απέναντι στην Aguanile.

Στην 5η αγωνιστική της Evolution League, οι Athens Dragons λύγισαν τους Probaptors με 67–62, ενώ οι Phoenix Bums πήραν επιτέλους την πρώτη τους νίκ, και τι νίκη μάλιστα, αφού επικράτησαν των Σκόρπιων BC με 53–49. Οι Peristeri Wardogs επιβλήθηκαν πειστικά των Koutsikari BC με 59–47, ενώ οι Κομπλεξικοί BC πήραν το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στους Optimus Priamus με 66–68.Η Drunk Team πήρε μεγάλη νίκη με τους Λεγάμενους BC με σκορ 81–70. Οι Valhalla Phantoms νίκησαν 69–61 τη Benetton Κερδίζω και η Sk fitness studio πήρε το ματς με τους Couvalièrs με 76–73, ενώ οι Los Bandoleros επικράτησαν με 75–71 των NTUA Diesels. Οι Tebelwolves λύγισαν τους Λύκοι BC με 46–39 και η Cedeptia BC επικράτησε των Gunners με 61–52. Η Γιουγκοπιάστικα ηττήθηκε από τους San Antonio Sperms με 58–50, ενώ οι Brooklyn Bets δεν άντεξαν απέναντι στα Gran Μανάριa, που κέρδισαν με 68–53. Οι Alpinists BC πήραν τη νίκη επί των ODB με 62–56, οι Sepolia Sharks υπερίσχυσαν των Jokers με 67–43, οι Flexers πήραν τη ματσάρα με τους Powerpuff Boys με σκορ 61-59 και οι Reptors λύγισαν τους Grovers με 60–51. Η Aladalon επικράτησε των Vatos Krokos με 58–48 και, στο φινάλε της αγωνιστικής, η ΑΕΠΕ BC υπέταξε την Cosa Nostra με 72–64.

Στην 8η αγωνιστική της Progress League ξεχώρισαν αρκετά δυνατά αποτελέσματα! Τα Ναυάγια , με έναν Σ-Λουκά Καραβασίλη από άλλο πλανήτη, επικράτησαν απέναντι στη Lithos BC με 69–63, ενώ οι Avengers επικράτησαν στο θρίλερ επί των Kavlanta Hawks με 58–55. Οι Chicago Trolls πήραν τη νίκη απέναντι στους Crushers (55–48), την ώρα που η Dikanomia Νέας Σμύρνης σημείωνε μεγάλη νίκη με 85–76 επί των Δεν Μας Σέβεσαι Βάσω. Οι Blacklists λύγισαν τους Μίνωες με 53–52, ενώ η Game Over κέρδισε τους Athens Warriors με 63–57. Η Mandra Heat συνέχισε δυνατά επικρατώντας 76–67 των Ζωντανών Λοκρών, ενώ η West Side B.C. πήρε δύσκολη νίκη με 72–68 επί της Pipiladelphia. Στα υπόλοιπα ματς, η Miamani Heat νίκησε με 63–61 τους Firehawks, η Black Mapa κέρδισε στον πόντο τα Ραμολιμέντα με 50–49, η Webetter λύγισε τη Novibet με 69–66,υποχρεώνοντάς την στη 2η σερί ήττα της, ενώ οι Ανυπότακτοι Γαλάτες επικράτησαν 61–55 των Kourkoutes All-Star. Οι Alepoudiarides BC πήραν τη νίκη με 56–46 απέναντι στους Palomahawks, ο Campeon Εθνικός Star πήρε σημαντική νίκη με 66–57 επί των Draft Fathers και τέλος οι Buzzer Eaters έκλεισαν με νίκη 64–53 επί της Peristeri Trelleborg.

Στην 9η αγωνιστική της Development 2 League, οι Κούροι Κέας επικράτησαν των Beer Bulls με 45–39, ενώ οι Cavaliardes πήραν οριακή νίκη απέναντι στους Seagulls με 42–40. Η Γιούχα Jazz νίκησε τους Aegean Seals με 53–45 και ο Τραυματιακός BC επιβλήθηκε της Grapevine Groove με 65–54. Οι Beerwaukee Drunks κέρδισαν τους Rim Protectors με 54–49 και οι Ρέμπελοι λύγισαν τους Atlanta Slots με 69–66. Η FromTheHood επικράτησε της Sanatorio Stress με 73–62, ενώ οι Citydogs πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Burna Boys με 59–44. Τέλος, οι Los Angeles Pit-Bulls επικράτησαν με 52–46 των Olympic Ballers BC, ολοκληρώνοντας ένα αγωνιστικό πρόγραμμα γεμάτο σκληρές μάχες και κλειστά σκορ.

