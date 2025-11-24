Basketaki Salonica: Αφιέρωμα στη Fioretsina

Συνέχεια στα αφιερώματα για το Basketaki Salonica με την Fioretsina Salonica να έχει την τιμητική της.

Μια ομάδα-παρέα, με διακρίσεις στο ενεργητικό της όπως η κατάκτηση της Master League το 2023 (ανώτερης κατηγορίας τότε) αλλά και ως δευτεραθλήτρια ομάδα της Elite του 2024. Αισθητή είναι και η παρουσία της Fioretsina στα social media που προσφέρει στο κοινό όμορφες και αστείες στιγμές αποδεικνύοντας περίτρανα ότι αν δεν χαίρεσαι κάτι δεν πετυχαίνεις σε αυτό.

Έτσι, βρεθήκαμε με τους προέδρους της ομάδας, Χαράλαμπο Παπαβασιλείου και Στάθη Χατζηλιάδη οι οποίοι απάντησαν στις ερωτήσεις μας σχετικά με την Fioretsina δίνοντας όμορφες και κατατοπιστικές απαντήσεις.

Καλησπέρα Χαράλαμπε και Στάθη. Λοιπόν,για αρχή,πώς ήρθε η ιδέα της δημιουργίας της ομάδας;

- Όλα ξεκίνησαν από έναν τυπικό, καλοκαιρινό, κυριακάτικο καφέ. Τρία παιδιά από την παρέα μας αγωνιζόντουσαν σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης και πάνω στην συζήτηση είπαμε να κατεβάσουμε μία δικιά μας ομάδα. Έτσι, ξεκινήσαμε τα τηλέφωνα στους υπόλοιπους, στα οποία απλώς τους ανακοινώσαμε ότι θα παίξουν θέλοντας και μη και σε συνδυασμό με την δημιουργία του λογαριασμού Instagram της ομάδας (@fioretsina_bc), έγινε επίσημο. Τα καθήκοντα για το «τρέξιμο» της ομάδας και των social media αναλάβαμε εμείς ως «πρόεδροι», μαζί με την άκρως σημαντική βοήθεια του Φίλιππου Χαριτίδη και την (όχι και τόσο ενεργή) παρουσία του Γιώργου Θεοδοσίου.

Τι κρατάτε μετά από τόσα χρόνια παρουσίας στην διοργάνωση;

- Την παρέα. Είναι το Α και το Ω της Fioretsina. Στα τέσσερα πλέον χρόνια της παρουσίας μας στο Basketaki, η βασική αρχή της ομάδας ήταν να παίζουμε μόνο άτομα που ανήκουν στην παρέα μας ή έστω πολύ καλοί φίλοι κάποιων από εμάς. Με μία ή δύο εξαιρέσεις, το έχουμε τηρήσει. Δεν μας ένοιαξε να γίνουμε καλύτερη ομάδα, αλλά να περνάμε καλύτερα. Έπειτα από τόσο καιρό, έχουμε δεθεί ακόμη περισσότερο μεταξύ μας και το σημαντικότερο, κάναμε ή διατηρήσαμε φιλίες που θα μείνουν για πάντα.

Ποιες ήταν οι καλές, οι πιο σημαντικές στιγμές στιγμές για την ομάδα; Τι θεωρείς ότι χρειάστηκε για να φτάσετε εκεί;

- Σε κάθε αγώνα γίνεται και κάτι που θα μας μείνει σαν αστεία ή καλή στιγμή. Είτε είναι ένα λάθος μας, είτε ένα χαμένο lay-up, είτε απλώς η ρετσίνα μετά τον αγώνα. Σαν καλύτερη στιγμή σίγουρα θα λέγαμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ιστορικότερο γήπεδο μπάσκετ της Ελλάδας. Αυτά που χρειάστηκαν για να φτάσουμε εκεί ήταν η συνέπεια της παρουσίας μας καθόλη την διάρκεια εκείνης της σεζόν, όπως και η αγάπη και η στήριξη φίλων/γνωστών μας που τους άρεσαν το μέτριας ποιότητας χιούμορ μας στα social media. Επίσης, πάντα αποτελεί μια όμορφη στιγμή όταν μαθαίνουμε ότι άλλες ομάδες έμαθαν για την διοργάνωση ή αποφάσισαν να δημιουργήσουν ομάδα εξαιτίας της Fioretsina και της όλης φάσης μας.

Σίγουρα μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν σε όλες τις ομάδες σκαμπανεβάσματα; Ποια θεωρείς ότι ήταν τα σημεία καμπής για την Fioretsina και πως τα διαχειριστήκατε;

- Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν και είναι το πρόγραμμα μας. Τις τελευταίες δύο σεζόν δυσκολευόμαστε να μαζευτούμε σταθερά στους αγώνες όπως παλιά, λόγω διαφορών στα προγράμματα του καθένα μας.

Τι έχετε αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές (αγωνιστικά-διοικητικά κλπ);

- Στην νοοτροπία ή στο «τρέξιμο» της ομάδας δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλαγές έχουμε μόνο στο ρόστερ, καθώς κάποιοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν λόγω διάφορων υποχρεώσεων. Έτσι, ήρθαν στην Fiore άλλοι φίλους μας, με βασικό απαραίτητο να έχουν την ίδια τρέλα με εμάς.

Αν μπορούσατε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στην σύνθεση της ομάδας; Στην ιδιοσυγκρασία της; Ή στο τι πρεσβεύει;

- Δεν θα αλλάζαμε απολύτως τίποτα. Μόνο θετικά πράγμα μπορεί να σκεφτεί ο καθένας μας από την ύπαρξη της ομάδας. Βασικά, ίσως και να αλλάζαμε. Περισσότερη ρετσίνα μετά τους αγώνες.

Ποιοι οι στόχοι σας για την φετινή σεζόν και τι θέλει να πετύχει η Fioretsina στο κοντινό αλλά και στο μακρινό μέλλον σε μια διοργάνωση που έχει πρωταγωνιστήσει ως τώρα;

- Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε ότι κάναμε εξαρχής. Να περνάμε καλά. Αγωνιστικός στόχος κάθε σεζόν είναι να κατακτήσουμε ένα τρόπαιο. Όταν το έχεις πετύχει από την πρώτη σου σεζόν, δεν μπορείς να θέτεις κάποιον άλλον. Όσον αφορά το μέλλον, η φετινή σεζόν ίσως και να είναι η τελευταία μας (για δεύτερη φορά). Ποιος ξέρει; Σίγουρα όχι εμείς.

Ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλετε.

- Σε κάθε παίκτη, πρώην και νυν, σε όλους τους φίλους και στις οικογένειες μας και σε όποιον μας έχεις στηρίξει είτε με την παρουσία του σε αγώνα είτε με μία απλή αλληλεπίδραση στα social media, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και τώρα που είπαμε τα κλισέ που τόσο αγαπάμε, θα απευθυνθούμε σε κάποιους βασικούς πυλώνες που ήταν και είναι μέλη της Fioretsina από την πρώτη μέρα. Διονύση σε κάναμε μάγκα, ήρθε η ώρα να μας το ανταποδώσεις. Βασίλη περιμένουμε να κάνεις νέο ρεκόρ. Σταμάτη … υπάρχεις ακόμα;