Basketaki Salonica: Η ανασκόπηση της εβδομάδας

Συνεχίζεται με κομμένη την ανάσα,η δράση στα παρκέ της Θεσσαλονίκης με τις ομάδες πλέον να έχουν ξεκαθαρίσει τους στόχους τους και να παλεύουν για την πολυπόθητη νίκη με στόχο την επίτευξη των στόχων αυτών.

Στο κύπελλο,οι Seattle SuperΨΩΝΙΑ με συνεισφορά από όλους τους παίκτες κατάφεραν να νικήσουν τις Κουκουβάγιες BC με 51-70. Πήραν τα ντέρμπι οι Big Babes και οι Tsipourman που κατάφεραν να κόψουν πρώτοι το νήμα καθώς επικράτησαν των New Slippers (74-77) και των Brokers (54-53) αντίστοιχα. Έπαιξαν με την φωτιά αλλά δεν κάηκαν οι Legends οι οποίοι πέρασαν δύσκολα το εμπόδιο των Sugar Daddys με 57-54. Νίκες μετά από καλό δεύτερο ημίχρονο για Cartel BC και Bat Boys που νίκησαν τους SKG Bugs (77-63) και τους Alley Poops (58-67) αντίστοιχα.

Στην Development League 2,νίκες και πολύ καλές εμφανίσεις για ΟΑΣΘ και Jazz est.2022 που πέρασαν με χαρακτηριστική άνεση τα εμπόδια του Πανικού BC (55-39) και των Air Ballers (79-37)αντίστοιχα. Ανεβαίνουν και άλλο στην βαθμολογία οι Gladiators Salonica που με όμορφη εμφάνιση κέρδισαν εύκολα τους No Name με 74-50 πετυχαίνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι,οι Pic n' Coc, γλύτωσαν από του ... Χάρου τα δόντια, αφού με ένα δύσκολο put back του Καλουπτσόγλου επικράτησαν δύσκολα των αξιόμαχων Wild Goats με 54-55. Νίκη και για τους Sunday Jams που με οδηγό την άμυνα κέρδισαν το νεανικό σύνολο της Carta Blanca με 56-64. Τέλος, ακάθεκτοι συνεχίζουν οι Midnight Buckets που δεν.. χαρίστηκαν στους Salonica 7slippers τους οποίους κέρδισαν με 66-92.

Στην Development League 1, εξαιρετικές εμφανίσεις για τους Deportivo BC και τους Basketόσαυρους που επικράτησαν των Polichni 5 Goat με 50-85 και των Spacers με 41-102 αντίστοιχα. Όμορφες εμφανίσεις και νίκες για τους Porkbusters και Salonica Old Stars που επικράτησαν των Zero Pointers (67-81) και των Los Angeles Brickers (49-65)αντίστοιχα. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Metal Warriors οι οποίοι μετά από μεστή εμφάνιση κατάφεραν να επικρατήσουν των αξιόμαχων Tumbai Chocolate με 59-40. 7η νίκη σε 7 παιχνίδια για τις Μπουλντόζες Salonica οι οποίες δεν δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν την Yugoπλάστιγγα με 80-99. Αήττητοι συνεχίζουν και οι Milgyraki Bucks οι οποίοι σε ένα παιχνίδι που ήλεγχαν τον ρυθμό από την πρώτη περίοδο επικράτησαν των Mammoth 76-53.

Στην Master League, χωρίς σταματημό συνεχίζουνε οι Street Elite και οι Leftovers, καθώς σε παιχνίδια που πάτησαν από την αρχή το γκάζι δεν δυσκολεύτηκαν να κερδίσουνε τους Brokers (60-109) και τους West Ballers (42-72) αντίστοιχα. Πήραν τα ντέρμπι οι Big Babes και η Puebla καθώς σε δύο αμφίρροπες αναμετρήσεις κατάφεραν να φύγουν με τα ροζ φύλλα αγώνα νικώντας τους Golden Steak Evosmsos (59-64) και τους Aristotelicans με 66-58. Δεν δυσκολεύτηκα να πάρουν τις νίκες οι D&G Greenworks και οι Hot Dogz που με επιθετικό πλουραλισμό κέρδισαν εύκολα τους New Slippers (55-100) και τους Nutriclab BC (54-80) αντίστοιχα.

Τέσσερις αναμετρήσεις περιελάμβανε το μενού της μεγάλης κατηγορίας, της Elite by Novibet.Με σπασμένα φρένα συνεχίζουν οι Flying Eagles που παίζοντας όσο χρειάζονταν κέρδισαν τους MnP με 99-58. Νίκη για τον Άξονα ο οποίος στην αναμέτρηση με την Respect διόρθωσε στην επανάληψη τα κακώς κείμενα του πρώτου ημιχρόνου και πήρε την νίκη με 70-92. Εξαιρετική εμφάνιση για την Team DK που έτρεχε με ...105 και ξεφεύγοντας από νωρίς των Goon Squad κατάφερε να τους νικήσει με 76-105. Τέλος,με βελτιωμένη άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο οι Sicarios δικαίωσαν τον άτυπο τίτλο του φαβορί και νίκησαν με 88-71 τους Hellas Paper Bears.