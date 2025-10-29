Άλλη μια Basketaki εβδομάδα...

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται το Basketaki The League στην πρωτεύουσα με τα ματς πλέον να γίνονται ολοένα και πιο συναρπαστικά!

Στον κορυφαίο αγώνα, όχι μόνο της αγωνιστικής, αλλά ολόκληρης της, μέχρι τώρα, κατηγορίας της Elite League by Novibet, οι West Kings διατήρησαν το αήττητο (6/6), επικρατώντας της Sthenos BC με 81-80.

Novibet MVP αναδείχθηκε ο Στέφανος Σολωμός με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ!

Στις νίκες επέστρεψαν οι Στιφάδο, καθώς επικράτησαν των Indians με 69-77 παίρνοντας τη διαφορά που έκρινε το ματς στο 2ο μισό του παιχνιδιού!

Novibet MVP αναδείχθηκε ο Καραβασάνης με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ!

Οι Miami Heets δεν άφησαν κανένα περιθώριο στο Black Mamba, το οποίο κέρδισαν με 71-52, σε ένα ματς που από την αρχή φαινόταν ποια θα είναι η κατάληξή του!

Novibet MVP των Miami Heets ο Νίκος Αναστασίου με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ!

Σημαντική, αλλά κι εύκολη νίκη πήρε ο Heldreich, καθώς κέρδισε με 89-66 τους ThunderDogs, οι οποίοι άντεξαν μόνο για μια περίοδο!

Novibet MVP του Heldreich ο Στάθης με 24 πόντους και 18 ριμπάουντ!

Επίδειξη δύναμης των Γκουρούδων, οι οποίοι παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ κατά διαστήματα, επικράτησαν εύκολα της Pressof με 97-75.

Novibet MVP αυτή τη φορά αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Κλήμος με 37 πόντους και 11 ριμπάουντ!

Τρίτη σερί νίκη έκαναν τα Paliagoura που επικράτησαν εύκολα των Iguana Pacers, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πάρει νίκη!

NOVIBET MVP αναδείχθηκε ο Θανάσης Κοκαλιάς που μέτρησε 9 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ!

Κλείνουμε με τη ματσάρα ανάμεσα σε Antilalos και Hood BC, εκεί όπου οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω ακόμα και με 17!!! πόντους, όμως σταδιακά και με υπομονή γύρισαν το ματς και τελικά επικράτησαν με 73-65!

NOVIBET MVP αναδείχθηκε ο Viktoras Merkevicious έχοντας 19 πόντους και 14 ριμπάουντ!

Μια αγωνιστική γεμάτη ανατροπές και σκληρές μονομαχίες είχε η Master League, που επιβεβαιώνει ότι παραμένει η πιο συναρπαστική κατηγορία!

Οι Collectors επικράτησαν των ReTirees με 76-70 σε ένα ματς γεμάτο ένταση, ενώ τα Μπαρμπούτια πήραν οριακή νίκη απέναντι στο Μότο Ιωαννίδης με 55-56. Τα Βελούδινα Σφυριά λύγισαν τους Σοποτό Veterans με 54-73 και τα ασταμάτητα Ano Liosia BC έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Most Wanted με 61-78. Οι Πι Stoli a νίκησαν δύσκολα τους Harlems (76-75), ενώ οι Colombians BC επικράτησαν του Uncle Drew με 81-88 σε ένα ματς πραγματικό ντέρμπι κι αντάξιο των προσδοκιών.

Οι Komodo Dragons πήραν τη νίκη απέναντι στους Brazzerzz Beachterzz με 59-55, ενώ οι Gangsters κυριάρχησαν επί της Ποσειδωνίας με 54-72. Οι Anonymous BC συνέχισαν την ανοδική τους πορεία επικρατώντας του Α.Σ.Κ. Αρισταίος με 57-65, ενώ οι Μπουλντόζες επιβλήθηκαν άνετα των New York Fix με 74-54. Οι Only Flood νίκησαν τις Pink Paper με 71-64, ενώ η Δαλάι Κλάμα πέρασε με 48-61 από την έδρα της Elapuse BC.

Οι Rejects έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν της New 3ra BC με 54-64, ενώ οι Brothers United διέλυσαν τη Gran Camaria με 72-95. Οι X-Stratigos πήραν σημαντική νίκη απέναντι στην Aguanile (54-47). Οι Kozalides BC έκαναν την έκπληξη κόντρα στην Deportivo Faliro, αφού επικράτησε με 73-78 σε μια ασταμάτητη μάχη μέχρι το τέλος. Στα πιο δυνατά παιχνίδια της βραδιάς, οι Athens Crips επικράτησαν των Golden Steak Warriors με 59-66, ενώ οι Mamba Boys έκλεισαν εντυπωσιακά την αγωνιστική, κερδίζοντας τους Εφτάψυχους B.C. με 64-85.

Η 4η αγωνιστική της Progress League ήταν γεμάτη ένταση και πλέον αρχίζουν να γίνονται ξεκάθαροι οι στόχοι από πολλές ομάδες. Ο Kolosos Dunk n’ Donuts μπήκε με σοβαρότητα και επικράτησαν της Dirtus Bologna με 65-45, ενώ οι Trailers απέδειξαν ξανά τη σταθερότητά τους, παίρνοντας σπουδαία νίκη απέναντι στους Ζωντανούς Λοκρούς με 59-68. Σε ένα από τα πιο κλειστά παιχνίδια της αγωνιστικής, οι Khazad Dooms λύγισαν τους Spacers Athens με 61-65, την ώρα που οι Blacklists έβγαζαν επιθετική φλόγα και υπέτασσαν τα Κόκκινα Τριανταφυλλάκια με 81-68. Η Unics Kazanisto συνέχισε την καλή της πορεία επικρατώντας καθαρά των Palomahawks με 68-49, ενώ ο Lithos BC έφυγε με σημαντικό διπλό απέναντι στους Μίνωες, επικρατώντας 44-53. Οι Hungry Wolves δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Aballiers, συντρίβοντάς τους με 82-38, ενώ οι Game Over με δυνατή άμυνα πέρασαν από τους Flint Tropics με 43-57. Οι Wolves K9 Arena πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και διέλυσαν τους West Side BC με 42-83, ενώ η Mandra Heat συνέχισε σε εξαιρετική φόρμα, επικρατώντας άνετα των Ραμολιμέντα με 45-73. Οι Undrafted κυριάρχησαν απέναντι στους Trelakers με 58-32, ενώ οι Crushers έδειξαν χαρακτήρα και νίκησαν τους Kourkoutes All-Star με 55-44. Οι Alepoudiarides BC έπαιξαν ώριμα και πήραν σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στους San Antonio Smurfs με 46-36, ενώ τέλος οι Buzzer Beer σφράγισαν τη νίκη απέναντι στους The OGs με 66-56, ολοκληρώνοντας μια αγωνιστική που είχε τα πάντα!

Στην 6η αγωνιστική της Development League, είχαμε μεγάλες μάχες που αντικατοπτρίζονται και στα σκορ των αγώνων!

Οι Miami Meat επικράτησαν των Deadpool BC με 40-37, ενώ η Sugarcity πήρε σημαντική νίκη απέναντι στους San Lorenzo Pellegrini με 60-51. Οι Gentlemen’s BC κέρδισαν δύσκολα τους Αρειανούς με 67-64, ενώ οι Tsatsoi Kings επιβλήθηκαν των G-vana με 82-50. Οι Miami Eat ATH κυριάρχησαν επί των Athens Sugar Daddies με 64-39, και η Baca Juniors BC πέτυχε σημαντική νίκη με 69-53 επί των Los Abeles Fakers. Η efood επικράτησε των LazerWolves με 53-27, ενώ οι Brooklyn Nerds νίκησαν τους Lekkas BC με 74-60. Οι Milwaukee Bats επικράτησαν των Puronto Raptors με 56-51, η Κλειώ κέρδισε με 53-50 τους 40φεύγα, και οι Los Lampriniers επιβλήθηκαν των 53 Asylum με 52-37.

Στοα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής, οι Capital Con-Trolls νίκησαν τους Panousi BC με 69-64, οι All Blacks επικράτησαν των Slamdunk BC με 50-38, ενώ οι Terroristas πήραν το ματς απέναντι στην Giderpool BC με 59-54. Οι ThunderCats επικράτησαν των Fat Buckets με 51-46, ενώ οι Alimos Leopards κέρδισαν οριακά τους Hoston Celtics Athens με 56-53. Οι Bubble Bobble επικράτησαν των Athens Touvlakers με 58-46, ενώ η Remal Madri πήρε τη νίκη με 49-42 απέναντι στους Basket Case. Οι Flying Circus νίκησαν τη Rakuzan με 55-42, οι Spacers Beta πήραν δύσκολη νίκη επί των E.D.U. LEGENDS με 65-62, ενώ οι Slow Motion επικράτησαν των Πάσα Ρε με 54-43. Οι Destroyed Pistons κυριάρχησαν των MRK Clippers με 71-34 και, τέλος, οι EktAir Steels πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους The Rose Copanoi με 60-39.

Η αγωνιστική της Development 2 League στο Basketaki προσέφερε δυνατές αναμετρήσεις με πολλές εκπλήξεις.

Οι Citydogs ξεκίνησαν δυνατά, επικρατώντας των Grapevine Groove με 39-58, ενώ οι Basket Wolfs πήραν σημαντικό διπλό απέναντι στους Olympic Ballers BC με 50-62. Οι Villagers BC έδειξαν σοβαρότητα και επιβλήθηκαν των Sanatorio Stress με 39-58, ενώ οι Οικοδόμοι κυριάρχησαν πλήρως απέναντι στους Beerwaukee Drunks, παίρνοντας μεγάλη νίκη με 65-31.

Οι Ρέμπελοι επικράτησαν των Cavaliardes με 55-50 σ΄ ένα ματς γεμάτο μάχες, ενώ ο Τραυματιακός BC συνέχισε το εντυπωσιακό του σερί, νικώντας τους Golden Kings με 49-66. Οι Slam Junk επιβλήθηκαν των Poronto Raptors με 40-34, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα λεπτά, ενώ οι Thunderhawks λύγισαν τους Piccadilly BC σε ένα κλειστό ματς με 54-44.

Οι Los Angeles Pit-Bulls πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στους Aegean Seals με 49-45, ενώ οι FromTheHood έκαναν τη διαφορά κόντρα στη Γιούχα Jazz, κερδίζοντας με 30-44. Οι Athens Dons επικράτησαν με 63-50 των Cigarette Bulls, δείχνοντας σταθερότητα και ωριμότητα στο παιχνίδι τους. Τέλος, η βραδιά έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι Lecocosportif συνέτριψαν τους Burna Boys με 33-107, σημειώνοντας την πιο εμφατική νίκη της αγωνιστικής.

