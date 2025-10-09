Basketaki Salonica: Αστέρη Καζλάρη, τι έβαλες?!

Νέο δυνατό novibet top 10 για το Basketaki Salonica.

Στο νέο top 10 του Basketaki Salonica στην κορυφή δεσπόζει ο Αστέρης Καζλάρης,με τον guard των Kourkoubinia BC να πετυχαίνει ένα τεράστιο τρίποντο βοηθώντας την ομάδα του να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τρίτη περίοδο. Ας αρχίσουμε όμως με το νο. 10 όπου ο Γιώργος Μπούφος των SKG Bugs, είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στον αντίπαλο του προσφέροντας ένα δυνατό highlight.

No 9 με την εντυπωσιακή συνεργασία των Δημοσθένη Κουκάρα και Μιχαήλ Κανέλλη των Salonica 7slippers,που έφερε άρωμα ΝΒΑ.

Μια θέση πιο κάτω,στο νο8, συναντάμε τον Νταβίδι Αλντορέλ των Polichni 5 Goat,με τον μπομπέρ της ομάδας από την Πολίχνη να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο, κερδίζοντας μάλιστα και το φάουλ. And one που λένε και στην Αμερική.

Στο νο 7,ο Θανάσης Σπανός των Domes Resortes,να κατεβάζει τον... γενικό αφού σκέπασε τον αντίπαλο του, προσφέροντας τα μέγιστα στην άμυνα της ομάδας του.

Στο νο 6,ο Steph Curry των HotDogz, Βασίλης Μπατσιούδης πετυχαίνει ένα τεράστιο τρίποντο λίγο μπροστά από το logo, σώζοντας μια όχι και ιδαίτερα καλή επίθεση της ομάδας του.

Στην μέση του top 10,ο Πέτρος Δανηιλίδης των Tsipourman σε ένα coast to coast,που θα ζήλευαν αμέτρητοι παίκτες παγκοσμίως, περνάει όποιον βρει μπροστά του και πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι

Μπαίνοντας στο νο 4,θα συναντήσουμε τον Ρικάρντο Στεάι,με τον showman της Fioretsina Salonica να ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο έναν αιφνιδιασμό της ομάδας του, καρφώνοντας με τα δύο χέρια.

Νο 3,με τον Νίκο Πεχλιβάνη των Brokers να παίρνει από τα 8 μέτρα ένα πολύ δύσκολο σουτ,υπό πίεση αντιπάλου και χρόνου και να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Λένε πως η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Κάτι το οποίο δείχνει να ενστερνίζεται σε μεγάλο βαθμό ο Γιάννης Λίγκος των Kamptzida Lizards ,όπου έτρεξε να σώσει μια σχεδόν χαμένη πάσα πετώντας την μπάλα πίσω από το καλάθι για να πετύχει ένα απίστευτο circus shot, κερδίζοντας έτσι την δεύτερη θέση στο top 10.

Στην κορυφή δεν θα μπορούσε να είναι άλλος,από τον Αστέρη Καζλάρης,με τον guard των Kourkoubinia BC να κάνει ένα πολύ δύσκολο running floater από τα 8,5 μέτρα και να πετυχαίνει ενα αξιοθαύμαστο τρίποντο με το άκουσμα της λήξης της τρίτης περιόδου.