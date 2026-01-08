Βαριά... καμπάνα για την Καρμιώτισσα αλλά και τον τραυματιοφορέα της ομάδας για την επίθεση σε διαιτητή στο ματς με την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

Τις αποφάσεις του για όσα έγιναν στον αγώνα της Καρμιώτισσας με την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου για τη Β' κατηγορία στις 20 Δεκεμβρίου γνωστοποίησε ο αθλητικός δικαστής στην Κύπρο, με τις ποινές να είναι βαριές για την πρώτη.

Βλέπετε, ο σύλλογος των Πολεμιδιών τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών, δύο ματς κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο, λόγω της επίθεσης μελών του κλαμπ στον διαιτητή της αναμέτρησης. Μάλιστα, ένας εκ των εμπλεκομένων ήταν τραυματιοφορέας της Καρμιώτισσας, στον οποίον επιβλήθηκε μονοετής αποκλεισμός και πρόστιμο.



Αναλυτικά:

Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών:



(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.



(β) για επεισόδια που προκάλεσαν άτομα της γηπεδούχου ομάδας μετά την λήξη του αγώνα κατά την αποχώρηση των διαιτητών προς τα αποδυτήρια τα οποία προκάλεσαν και/η απείλησαν να προκαλέσουν ζημιά σε άτομα εντός του γηπέδου Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση του διαιτητή προς τα αποδυτήρια στον χώρο που οδηγεί προς τα αποδυτήρια, άτομα και παράγοντες της γηπεδούχου ομάδας που στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν μη εξουσιοδοτημένα άτομα και δεν ήταν καταχωρημένα στο φύλλο αγώνος προσέγγισαν τον διαιτητή με απειλητικές διαθέσεις τον εξύβριζαν, τον προπηλάκιζαν και ακολούθως των ξυλοφόρτωσαν ασκώντας σωματική βία με βαρβαρότητα. Ο διαιτητής δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό με γροθιές και κλωτσιές ακόμα και όταν βρέθηκε στο έδαφος και τέθηκε σε κίνδυνο η σωματική του ακεραιότητα, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2 (α), 10.2(η) και 10.2 (ιζ)των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ. Ο διαιτητής μετά την αποχώρηση του από το γήπεδο επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, διεξαγωγή δύο αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Ιωάννη Μπαστιάνου Ποδοσφαιριστή της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, κτύπησε εκτός φάσης στο πρόσωπο αντίπαλο ποδοσφαιριστή χρησιμοποιώντας τον αγκώνα του στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Ηρακλή Ιωάννου, μέλος του προσωπικού της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο (συνεχείς διαμαρτυρίες ως προς τις διαιτητικές αποφάσεις) στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Σάββα Κύπρου τραυματιοφορέα της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, συνεχείς διαμαρτυρίες ως προς τις διαιτητικές αποφάσεις, μετά το τέλος του αγώνα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο που οδηγεί στα αποδυτήρια και επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον διαιτητή. Κατά την διάρκεια των επεισοδίων κατά του διαιτητή γρονθοκόπησε στα πλευρά και κοντά στο στήθος τον διαιτητή κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/20.12.2025 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027 και πρόστιμο.