Basketaki Salonica: Καθηλώνει για άλλη μια εβδομάδα η δράση στην Θεσσαλονίκη

Αμείωτη συνεχίζεται η δράση στα court για το Basketaki Salonica με τις μάχες να γίνονται κάθε εβδομάδα όλο και πιο δυνατές,και τους παίκτες να ξετυλίγουν με τον καλύτερο τρόπο το ταλέντο τους.

Στην Development 2, αήττητοι συνεχίζουν οι Midnight Buckets, οι SKG Sonics, οι Pic n' Coc και οι ΠΟΠ84.

Οι πρώτοι, σε μια επιβλητική εμφάνιση κατάφεραν να επικρατήσουν των Tegridy Farms με 103-50.Οι SKG Sonics, επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό τους επικράτησαν εύκολα των Wild Goats με 42-82,ενώ και οι Pic n' Coc δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Alley Oopsies που επικράτησαν με 42-82. Οι ΠΟΠ84, σε ένα κλειστό παιχνίδι πήραν την νίκη απέναντι στους Jazz με 61-70. Ο Πανικός και οι Toy Men πήραν τα ντέρμπι της αγωνιστικής αφού σε δύο κλειστά παιχνίδια κατάφεραν να επικρατήσουν των Κουκουβάγιων (46-40) και των Gladiators Salonica (43-52) αντίστοιχα. Τελος, μετά από δύο ολοκληρωτικές εμφανίσεις οι Gladiators Salonica και Carta Blanca επικράτησαν των Salonica 7slippers (29-89) και των Volcanos (57-34).

Μια κατηγορία πιο πάνω, στην Development 1, ακάθεκτοι συνεχίζουν οι Phoenix BC οι οποίοι νίκησαν τα Kourkoubinia BC με 72-61 σε ένα παιχνίδι με πλούσιο θέαμα. Με το απόλυτο στις νίκες τους συνεχίζουν και οι Seattle SuperΨΩΝΙΑ, οι οποίοι σε μια "διαβολοβδάμαδα" έκαναν το 2/2, επικρατώντας των SKG Bugs με 64-54 και των Bodylab 751 με 70-63, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση. Σε δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, νικητές βγήκαν οι Polichni 5 Goat που πήραν το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους Salonica Titans με 82-76,καθώς και οι Domes Resortes που δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν την νίκη απέναντι στους Hoston Celtics με σκορ 71-67 έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Σπανό. Orlando Tragic Salonica και Partouzan Salonica πήραν σημαντικές νίκες αφού άντεξαν την αντεπίθεση των αντιπάλων και νίκησαν τους Los Angeles Brickers (51-62) και τους Mammoth (66-55) αντίστοιχα.

Μεγάλα παιχνίδια για την δεύτερη τη τάξει κατηγορία, την Master League,είχε το μενού της εβδομάδας. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής η Fioretsina,η οποία είχε πολλές απουσίες κατάφεραν να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας των πολύ καλό D&G Greenworks σε ένα παιχνίδι με φρενήρη ρυθμό. Άλλη μια καλή εμφάνιση και νίκη για τους New Slippers οι οποίοι αν και δυσκολεύτηκαν για τρεις περιόδους βρήκαν τις λύσεις και πήραν την νίκη απέναντι στους αξιόμαχους Aristotelicans. Στο "θρίλερ" της αγωνιστικής οι Jackals έκοψαν πρώτοι το νήμα νικώντας τους Foodie Hoopers με 59-61,οι οποίοι έχασαν στο φινάλε το σουτ της νίκης. Εμφανίσεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως "statement" για Leftovers και HotDogz οι οποίοι πέρασαν εύκολα τα εμπόδια των Brick City Salonica (30-71) και των Brokers (80-55) αντίστοιχα. Νικη και για τους 86ers,αφού είχαν περισσότερες λύσεις επιθετικά και πήραν την νίκη απέναντι στους XoDream.

Στην μεγάλη κατηγορία, την Elite by Novibet, σημειώθηκαν τρομερές εμφανίσεις. Οι Sicarios στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους και επικράτησαν του περσινού Κυπελλούχου Άξονα με 75-69,με τον Δημήτρη Βογιατζή να δίνει το σύνθημα και την υπόλοιπη ομάδα να ακολουθεί με τον καλύτερο τρόπο .Οι Flying Eagles παρά το μουδιασμένο πρώτο δεκάλεπτο, βρήκαν ρυθμό στην συνέχεια και με επιθετική πολυφωνία δεν δυσκολεύτηκαν να νικήσουν τους Goon Squad με 95-73. Σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι οι Last Dancers με αψεγάδιαστο δεύτερο ημίχρονο πήραν μεγάλη νίκη επικρατώντας των Hellas Paper Bears με 87-74 με τον Αλέξανδρο Παναγιωτόπουλο σε άλλη μια εβδομάδα που είχε τρομερά κέφια. Τέλος με ένα καθηλωτικό τέταρτο δεκάλεπτο και με τρομερή κατάθεση ψυχής οι MnP νίκησαν τους Respect με 63-71.