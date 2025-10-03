Basketaki Salonica: Sicarios: Οι "ψυχροί" εκτελεστές των καλαθιών 

Το πρώτο αφιέρωμα στους Sicarios για τη φετινή σεζόν, τους πρωταθλητές της καλοκαιρινής Elite by Novibet είναι εδώ.

Οι Sicarios είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στα παρκέ του Basketaki Salonica, με τους τίτλους τους να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Πιο συγκεκριμένα, στο παρελθόν έχουν κατακτήσει τη Summer Master 2021/22, το Winter Cup 2022/23, τη Summer Master 2022/23 και φυσικά την καλοκαιρινή Elite by Novibet 2025.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος-παίκτης της ομάδας, Δημήτρη Παπαθανασίου, ο οποίος απάντησε σε όλα τα "καυτά" ερωτήματα για την ομάδα.

​Καλησπέρα Δημήτρη. Πώς προέκυψε η ιδέα δημιουργίας των Sicarios;

«Οι Sicarios ξεκίνησαν ως μια ιδέα φίλων που αγαπάνε το μπάσκετ, αλλά θέλαμε να το κάνουμε με δικό μας τρόπο. Να φτιάξουμε κάτι που θα συνδυάζει το παιχνίδι, την ένταση και τον ανταγωνισμό με το δικό μας στυλ και χαρακτήρα. Έτσι ,ένα φθινοπωρινό απόγευμα του 2017 ,γεννήθηκαν οι Sicarios – μια ομάδα που παίζει για τη χαρά του παιχνιδιού αλλά και για να αφήσει το δικό της legacy στο μπάσκετ της πόλης.»

Από που προέκυψε το όνομα της ομάδας;

«Την ομάδα την δημιουργήσαμε την περίοδο που στο Netflix παιζόταν το Narcos και η έμπνευση ήταν καταλυτική για εμάς. Ψάχναμε κάτι που να βγάζει χαρακτήρα, να είναι λίγο spicy και να ξεχωρίζει από τα κλασικά ονόματα ομάδων. Έτσι καταλήξαμε στους Sicarios. Στην αρχή ήταν περισσότερο σαν αστείο μεταξύ μας, αλλά τελικά μας ταίριαξε απόλυτα και έγινε κομμάτι της ταυτότητάς μας.»

Από τις αναμνήσεις σου με την ομάδα, ποιες είναι αυτές που θυμάσαι περισσότερο;

«Οι αναμνήσεις είναι τόσες πολλές και έντονες όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτές που ξεχωρίζω είναι οι νίκες με καρδιά σε αγώνες που κατεβαίναμε μόνο 5 άτομα, ή οι στιγμές που βρεθήκαμε αγκαλιασμένοι όλοι μαζί πανηγυρίζοντας ένα τρόπαιο ή μια μεγάλη νίκη. Τέτοιες στιγμές σε φέρνουν κοντά κι αυτές μένουν.»

Έχοντας κατακτήσει αρκετά τρόπαια στη διοργάνωση, είναι ο πρωταθλητισμός το Α και το Ω για τους Sicarios;

«Παίζουμε πάντα για τη νίκη ,αυτό μας δίνει κίνητρο και απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Αυτό που μένει όμως περισσότερο κι από τα τρόπαια, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες που έχουμε δημιουργήσει. Αυτός είναι ο λόγος και η αφορμή που παίζουμε.»

Πως βλέπεις τη φετινή Elite by Novibet;

«Η φετινή Elite by Novibet είναι ίσως η πιο ανταγωνιστική και δυνατή που έχουμε παίξει. Όλοι οι αγώνες είναι πραγματικά αμφίρροποι και οι ομάδες τρομερά ενισχυμένες. Απολαμβάνουμε να παίζουμε τέτοια παιχνίδια.»

Η φετινή ομάδα είναι αλλαγμένη σε σχέση με πέρυσι. Παραμένει η κατάκτηση του πρωταθλήματος βασικός στόχος της ομάδας;

«Η φετινή ομάδα έχει αρκετές αλλαγές, αλλά το DNA της παραμένει το ίδιο, να μπαίνουμε στο παρκέ και να τα δίνουμε όλα. Η πρόκληση είναι να δέσουμε με τα νέα παιδιά, που είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες, γρήγορα. Ο στόχος μας είναι πάντα να παίζουμε για τη νίκη.»

Ποιες είναι οι βλέψεις για το μέλλον της ομάδας;

«Όσο θα έχουμε αγάπη και κίνητρο για να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο, θα είμαστε εκεί. Πόσο θα κρατήσει αυτό, δεν το ξέρει κανείς. Ένας στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε ομάδες από άλλα μέρη της Ελλάδας. Θα ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ίσως κι ένα ιδανικό φινάλε αυτής της πετυχημένης πορείας!»