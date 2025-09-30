Basketaki Salonica: Η επιστροφή 

Μετά το διάλειμμα των διακοπών οι ομάδες γέμισαν τις... μπαταρίες τους και έδειξαν με το καλημέρα έτοιμες, δείχνοντας τον καλύτερο τους εαυτό.

Στη νεοσυσταθείσα Development League 2, για τον πρώτο όμιλο, οι Midnight Buckets έδειξαν από νωρίς τις άγριες διαθέσεις τους και με πρωταγωνιστή τον Τσιντάρη επικράτησαν με 56-91 των Κουκουβάγιων. Από την άλλη πλευρά, οι Golden Rail Warriors μπήκαν από νωρίς στον σωστό δρόμο, νικώντας με 79-53 τον ΟΑΣΘ. Στον δεύτερο όμιλο, σε ένα κλειστό παιχνίδι, οι Pick n' Coc ήταν καλύτεροι στα σημεία και έτσι με τον Φίλιππο Ψαρρά να αναδεικνύεται Novibet MVP, επικράτησαν των δυσκολοκατάβλητων Amino Animo με 44-52. Κάτι παρόμοιο έγινε και στον αγώνα των ΠΟΠ 84 με τους Wild Goats, όπου οι πρώτοι επικράτησαν με 74-66. Τέλος, οι Sunday Jams ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους επικρατώντας με 26-49 των Volcanos.

Στην Development League 1 είχαμε αρκετά παιχνίδια που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Στον πρώτο όμιλο, οι Polichni 5 Goat ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα μπροστά στο σκορ, όμως με ένα ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά και με τον Γιαμούκη να "πυροβολεί" κατά ριπάς το αντίπαλο καλάθι, οι Orlando Tragic SKG έκαναν την μεγάλη ανατροπή και επιβλήθηκαν με 66-59. Στην αντίπερα όχθη, ποδαρικό με το δεξί έκανε η Deportivo BC, που νίκησε τους θρυλικούς Salonica Titans με 56-78, με τον Θωμά Λαζαρίδη να κυριαρχεί στους αιθέρες και να αναδεικνύεται Novibet MVP με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στον δεύτερο όμιλο οι Porkbusters ξεκίνησαν νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα, επικρατώντας των Alley Poops με 70-54, ενώ ντέρμπι είχαμε ανάμεσα σε Yugoπλάστιγγα και Sugar Daddys με τους πρώτους να επικρατούν με 56-55. Στον τρίτο όμιλο ο Δούρειος Ίππος μπήκε... με φόρα στο Basketaki Salonica νικώντας στα σημεία τους Mammoth με 47-44, με τους Tsipourman σε άλλο ματς να νικάνε με 79-55 τους Partouzan Salonica. Ακόμα, για τον τέταρτο όμιλο οι Kourkoubinia ήταν... ακαταμάχητοι και έτσι επικράτησαν στο ντέρμπι των Never Again με 62-60, με τους Phoenix σε άλλο ματς να "πετούν" ψηλά και έτσι να νικούν με 62-52 τους Metal Warriors.

Ακόμα πιο κλειστά ήταν τα παιχνίδια που έγιναν στην Master League. Στον πρώτο όμιλο οι Big Babes πήραν το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής απέναντι στους άλλοτε πρωταθλητές της Elite by Novibet, Fioretsina Salonica, επικρατώντας με 89-87. Οι Leftovers ήταν πολύ σκληροί για να... πεθάνουν στο παρκέ και έτσι επικράτησαν των Vanboomer Grizzlies με 48-44. Στον δεύτερο όμιλο, οι Legends απέδειξαν την μπασκετική αξία τους επικρατώντας των δυνατών Galanou Raccoons με 50-49, ενώ οι Coble έδειξαν ¨κομπλέ¨ και έτσι επικράτησαν των νεοφερμένων στην κατηγορία Jackals με 61-57.

Με πολύ συναρπαστικά παιχνίδια εκκίνησε η μεγάλη κατηγορία του Basketaki Salonica, Elite by Novibet. Δύσκολη νίκη πήραν οι περσινοί πρωταθλητές της Master League, Last Dancers, που επικράτησαν των MnP με 52-57, με τον Χρήστο Καρατζίδη να αναδεικνύεται Novibet MVP έχοντας 19 πόντους και 12 ριμπάουντ. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια μέρα και ώρα, τα Φροντιστήρια Άξονας έκαναν ένα εξαιρετικό ματς, πήγαν το ματς σε υψηλές πτήσεις και με κορυφαίο τον Χαράλαμπο Γιοσμά επικράτησαν με 97-87 της ομάδας του Δημήτρη Κυρσανίδη, την Team DK. Στην αντίπερα όχθη, οι περσινοί πρωταθλητές της Evolution League, Flying Eagles, μπήκαν πολύ καλά στα γήπεδα της Elite by Novibet και επικράτησαν των πρωταθλητών της καλοκαιρινής Elite by Novibet, Sicarios, με 76-69. Οι πρωταθλητές της περσινής Elite by Novibet, Slam Dunk Drunk, επέστρεψαν με νίκη στη διοργάνωση νικώντας τους πάντα υπολογίσιμους Hellas Paper Bears με 87-67, ενώ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι οι νεανικοί Goon Squad πήραν μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Respect με 79-69.

Τέλος, διεξήχθησαν και μερικά παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου, με τους Pick n' Coc να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη και να κερδίζουν με 52-56 τους ισχυρούς Golden Steak Evosmos, με την Brick City Salonica σε άλλο ματς να κερδίζει πολύ δύσκολα με 57-52 τους περσινούς φιναλίστ της Development, Hot Dogz.