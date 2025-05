Φτάσαμε στα... κρίσιμα σε όλες τις κατηγορίες (πλην Elite by Novibet) του Basketaki, με πολλά από τα εισιτήρια για τα Final 4 να ψάχνουν... κάτοχο!

Στη Master κατηγορία και στη φάση των «8» που μόλις ξεκίνησε — ένα βήμα πριν το μεγάλο Final Four και την εξασφάλιση της ανόδου στην Elite by Novibet — είχαμε ένα αδιανόητο παιχνίδι ανάμεσα στην Pressof και τους Athens Crips.

Δύο πράγματα μας έκαναν εντύπωση από τον αγώνα: πρώτον, τα 17/44 τρίποντα των γηπεδούχων, με τον Κοροπούλη να πετυχαίνει 9 και τον Νομικό άλλα 8 αλλά και δεύτερον, οι 35 πόντοι του εκπληκτικού Βαγγέλη Νίνου.

Από την άλλη, ο Γιάννης Μπουρούσης έκανε ένα από τα κορυφαία του παιχνίδια με τη φανέλα των Athens Crips, σημειώνοντας 49 πόντους, 29 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αποτελώντας τη σταθερά πάνω στην οποία στηρίχτηκε η παρέα του Γκουγκούση για να κάνει το 1-0 στη σειρά. Το σκορ έκλεισε στο 95-98, σε έναν αγώνα όπου συνολικά σημειώθηκαν 193 πόντοι!

Παράλληλα, οι Indians στο τρίτο τους παιχνίδι απέναντι στα Πι stoli α για τη φάση των «16» επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους και με σκορ 85-51 προκρίθηκαν στα προημιτελικά της κατηγορίας. Ξεχώρισε ο Γιάννης Βασσάλος, φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι με 20 πόντους και εντυπωσιάζοντας με το αποδοτικό του παιχνίδι.

Πλέον, μένουν δύο ζευγάρια που θα κρίνουν τις τελευταίες ομάδες της οκτάδας: η Aguanile απέναντι στους Iguana Pacers και οι Gangsters κόντρα στους Γκουρούδες. Οι Komodo Dragons και το Black Mamba αναμένεται να ριχτούν σύντομα και εκείνοι στη μάχη.

Στην κατηγορία Evolution έχουμε περάσει στη φάση των «8», όπου σε τρία από τα τέσσερα ζευγάρια έχουν ήδη παιχτεί τα πρώτα παιχνίδια της σειράς.

Οι Colombians, με τον Νίκο Πασχαλάκη σε μεγάλη βραδιά, πήραν διαφορά 16 πόντων (67-83), που φαντάζει ικανοποιητική ενόψει του δεύτερου παιχνιδιού απέναντι στον Uncle Drew, ο οποίος παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες στην αναμέτρηση.

Τα Άνω Λιόσια «απώλεσαν» μια διψήφια διαφορά που είχαν χτίσει απέναντι στους Δαλάι Κλάμα, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 77-83. Πλέον, η παρέα του Άκη Ζαντιώτη καλείται να υπερασπιστεί αυτό το μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας, με τον Κωνσταντίνο Καραμπούλα να κάνει τεράστιο παιχνίδι με 30 πόντους και 5 τρίποντα.

Στην αναμέτρηση ανάμεσα στους Μίνωες και τον Αρχιστράτηγο Βασδέκη, το σκορ 53-57 υπέρ των φιλοξενούμενων άφησε τα πάντα ανοιχτά. Το παιχνίδι είχε αρκετή τακτική και όλα δείχνουν πως το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι το πιο ισορροπημένο της φάσης.

Τέλος, οι Κοζαλίδες και η Ποσειδωνία πρόκειται να μπουν άμεσα στη μάχη της οκτάδας, με ένα ζευγάρι που αναμένεται να προσφέρει δυνατές μονομαχίες και έντονο συναγωνισμό..

Στη Development κατηγορία της διοργάνωσης, τρεις από τις τέσσερις ομάδες έχουν ήδη «τσεκάρει» το εισιτήριο για το Final Four.

Οι Σκόρπιοι επικράτησαν και στα δύο παιχνίδια απέναντι σε ένα από τα φαβορί της κατηγορίας, τους Peristeri Wardogs και εξασφάλισαν την παρουσία τους στις τέσσερις καλύτερες ομάδες.

Αντίστοιχη εικόνα και για τους Grovers, οι οποίοι ήταν εμφανώς ανώτεροι από τους Powerpuff Boys, κερδίζοντας και τα δύο παιχνίδια με σχεδόν +20 διαφορά. Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν την Drunk Team, που πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή: παρότι είχε χάσει με 12 πόντους στο πρώτο ματς από τη Φιορετσίνα, κατάφερε να καλύψει τη διαφορά (65-43) και να πάρει την πρόκριση, με τον Χρήστο Γκορόγια να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση.

Τέλος, οι Airμπωλ πήραν το πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Ntua Diesels με σκορ 61-64 και πλέον αναμένουμε τον επαναληπτικό για να ολοκληρωθεί η τετράδα του Final Four.

Στο bracket της δεύτερης ευκαιρίας για άνοδο στην κατηγορία Evolution, η Cedepita επιβλήθηκε των Athens Bucks με 59-43, εξασφαλίζοντας το πρώτο εισιτήριο ανόδου. Τα υπόλοιπα knockout ζευγάρια που συμπληρώνουν την οχτάδα είναι:

Αργο-ναύτες vs Αλκοολικός Αστέρας

Ναυάγια vs Old Firm

Zeus vs Couvaliers

Στην κατηγορία Development 2 έχουμε ήδη φτάσει στη φάση των «8», με μία τεράστια... διαφορά! Την πρόκριση των Hungry Wolves ήδη στην 4αδα!

Η παρέα του Λουκά Καραβασίλη ολοκλήρωσε μια μυθική ανατροπή. Παρότι ξεκίνησαν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς με μειονέκτημα, καλούμενοι να υπερασπιστούν το +5 του πρώτου αγώνα απέναντι στους Banners, βρέθηκαν να χάνουν ακόμα και με 20! Εκεί όμως, με τη στήριξη του κόσμου τους που κατέκλυσε το κλειστό του Κολωνού, ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση, πήραν τη νίκη με 71-65 και εξασφάλισαν την πρόκριση στο Final Four της κατηγορίας.

Τα υπόλοιπα τρία εισιτήρια για το Final Four αναζητούν ακόμη… κάτοχο, καθώς εκκρεμούν οι εξής αναμετρήσεις:

Khazad Dooms vs Blue Ballers

Hornets vs Buzzer Beer

Ραμολομέντα vs Κομπλεξικοί

Στο bracket δεύτερης ευκαιρίας για άνοδο στην κατηγορία Development, οι Ζωντανοί Λοκροί έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την άνοδό της, κερδίζοντας τα Sugar Mountains με 49-41.

Οι τρεις τελευταίες αναμετρήσεις που θα κρίνουν τα υπόλοιπα εισιτήρια ανόδου είναι:

Novibet vs Lucky Warriors

Brooklyn Nerds vs Trelakers

Athens Sugar Daddies vs Avengers

Θα επιστρέψουμε σύντομα με εκτενές αφιέρωμα στο Summer που αναμένεται πιο δυνατό από ποτέ αλλά και GeroLeague!