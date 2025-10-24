ΠΑΟΚ: Πόσους βαθμούς θέλει για να προκριθεί στα Play Offs του Europa League

Τι δείχνει το περσινό Europa League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο ΠΑΟΚ με την τεράστια νίκη στη Λιλ με 4-3 έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση.

Πόσους βαθμούς, όμως, χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση; Την απάντηση σε αυτό μας τη δίνει η περσινή σεζόν, που ήταν η πρώτη με League Phase στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες πηγαίνουν απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.

Πέρυσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε τερμάτισαν στις τρεις τελευταίες θέσεις 22-24 με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων. Βλέπετε, ο «Δικέφαλος» ήταν στο +2, οι Ολλανδοί στο -1 και οι Τούρκοι στο -2, ενώ Πορτογάλοι και Σουηδοί ήταν στο -3 και στο -5, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την 8άδα τώρα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Να εκμεταλλευτεί την Τούμπα

Αν κοιτάξει κανείς το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, θα αντιληφθεί πως τίποτα δεν έχει τελειώσει αρκεί να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα και να πάρει ένα ματς με τη Λουντογκόρετς που είναι στα μέτρα του. Έχει σερί εντός τώρα Γιουνγκ Μπόις και Μπραν και με δύο νίκες θα βρεθεί λογικά στις θέσεις 9-24 με τους βαθμούς που πέρασε πέρσι!

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ: