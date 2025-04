Άλλη μία λίστα του Novibet Top 10 της Αθήνας όπου οι παίκτες έδωσαν…. ρέστα με τις εμπνεύσεις τους, με τον Παναγιώτη τον Μπεκρή να μας χαρίζει ένα…. εμφατικό κάρφωμα στην κορυφή του!

Στο νούμερο 10, ο Σταύρος Γρηγορακάκης των Brazzers Beachterzz έσβησε τα… φώτα, όταν ο αντίπαλός του πλησίασε για το lay up!

Στο νούμερο 9, το ίδιο και ακόμη πιο εντυπωσιακός ο Γιώργος Γεωργίου των Iguana Pacers, ο οποίος ακολούθησε τον προσωπικό του αντίπαλο και τον φιλοδώρησε με… ακραία τάπα!

Στο νούμερο 8, ο Ιάσονας Κοκκινάκης της Bubble Bobble είπε να κάνει το σουτ που εκτέλεσε από τη γωνία ακόμη πιο… δύσκολο, με το ταμπλό να τον βοηθά και τη μπάλα να καταλήγει στο καλάθι!

Στο νούμερο 7, ο Δημήτρης ο Σαπουντζής έχει το μπάσκετ… μέσα του και με μία φανταστική πάσα δίνει στον Βασίλη τον Κοντογιάννη έτοιμο καλάθι για τους Κόπανους!

Στο νούμερο 6, ο Ανδρέας Σωτηρόπουλος βρήκε τον Κωνσταντίνο Γκέργκο και αυτός… δικαιολόγησε την παρουσία του στο ρόστερ του Flying Circus καθώς με ‘’αεροπλανικό’’ τρόπο τελείωσε τη φάση!

Στο νούμερο 5, ο Γιώργος ο Πολίτης πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια (!) του αντιπάλου του, διέσχισε όλο το γήπεδο και έβαλε ένα από τα ομορφότερα καλάθια της εβδομάδος για τους Flexers!

Στο νούμερο 4, ο Γιάννης ο Τύρος πάσαρε πίσω από την πλάτη στον Δημήτρη τον Μούρτζο και αυτός είχε απλά να τελειώσει τη φάση, με τους Ιπ-πότες να χαρίζουν ξανά θέαμα!

Στο νούμερο 3, η φοβερή πάσα του Κωνσταντίνου Κουλαρμάνη προς τον Παναγιώτη τον Λινάρδο… έπρεπε να γίνει καλάθι και όχι μόνο έγινε, αλλά το up and under του τελευταίου ήταν χάρμα ιδέσθαι για το Green Rose!

Στο νούμερο 2, ο Ανδρέας ο Μπίτσος… έκρυψε τη μπάλα και την εμφάνισε στα χέρια του Χρήστου του Μιχαλόπουλου, με τον τελευταίο να τελειώνει όμορφα τη φάση για τη Nea Tripodokratia!

Στην κορυφή του Novibet Top 10 θα βρείτε τον Παναγιώτη τον Μπεκρή των Ntua Diesels, ο οποίος πήρε τα βήματα στη baseline και κάρφωσε εμφατικά στο αντίπαλο καλάθι. Σκέτη μαγεία!