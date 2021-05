Το κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δεν είναι άγνωστο στον Ρικ Πιτίνο. Η παρουσία του στην εξέδρα της τρίτης αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο. Στόχος του είναι να παρακολουθήσει από κοντά αναμετρήσεις της Basket League, προκειμένου να σχηματίσει άποψη για τις κλήσεις που θα γίνει, ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά.

Ο Πιτίνο ήρθε στο ΟΑΚΑ μαζί με τον Σωτήρη Μανωλόπουλο, ο οποίος θα είναι στο πλευρό του Αμερικανού προπονητή. Μόλις έφτασε στις εξέδρες είχε διάλογο με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

«Χαρούμενος που βλέπω έναν αγώνα στη δεύτερη χώρα μου», έγραψε στο twitter o Πιτίνο.

Excited to see a game in my second country pic.twitter.com/QFtW8PcXAx

— Rick Pitino (@RealPitino) May 23, 2021