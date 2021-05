Από το 2001 έως και το 2005 ήταν μέλος των Kansas Jayhawks ωστόσο προτίμησε να ξεκινήσει επαγγελματική καριέρα στο μπάσκετ, αφήνοντας στη μέση τις σπουδές του.

Παρόλα αυτά, ποτέ δεν είναι αργά για τον Λάνγκφορντ να πάρει το πτυχίο του! Και το έκανε ύστερα από 15 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος τα κατάφερε μέσω... Αθήνας να γίνει πτυχιούχος από το Κάνσας και όπως είπε σε βίντεο που «ανέβασαν» οι Jayhawks στα social media, ήταν κάτι που πάντα ήθελε να κάνει.

Ήθελε να ολοκληρώσει τις σπουδές του εξηγώντας ότι ναι μεν έκανε καριέρα στο μπάσκετ, ναι μεν ταξίδεψε σε όλες τις χώρες, αλλά ουδέποτε πέρασε από το μυαλό του να μην πάρει το πτυχίο του.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Thank you.. No limitations! https://t.co/d5ROXOFDll

— Keith (@keith_langford) May 19, 2021