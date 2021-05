Μαθητές στις ΗΠΑ είδαν το ΠΑΟΚ-Μεσολόγγι σε live μετάδοση! (pic)

Η σύντροφος του παίκτη του ΠΑΟΚ, Μπο Μπιτς, είναι δασκάλα στις ΗΠΑ. Έτσι είχε την ιδέα συνδέσει τον προτζέκτορα με τη live μετάδοση της ΕΡΤ, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές τους να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης με το Μεσολόγγι.

Τα παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν από τα μαθήματα τους με μπάσκετ και Basket League.

Δείτε την ανάρτηση της συντρόφου του Μπιτς

Tuned in from the U.S. to watch our guy ⁦@beaubeech02⁩ and ⁦@PAOKbasketball⁩ for their last game of the season. Let’s go Paokpic.twitter.com/mWD83XDt8j

— Emma Porter (@emmakporter3) April 28, 2021