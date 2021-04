Κόζι: «Δεν κάναμε και τίποτα σπουδαίο με το 3-0 επί της ΑΕΚ»!

Έπειτα από το 0-3 στις αρχές της σεζόν, το Λαύριο του Χρήστου Σερέλη παρουσιάζει τρομερή συνέπεια και σταθερότητα στην Basket League ενώ το 94-97 επί της ΑΕΚ ήταν η 15η νίκη σε 16 αγώνες, έχοντας ως μοναδική... ανορθογραφία την ήττα στα σημεία από τον Προμηθέα.

Ο Γκλεν Κόζι ήταν εκείνος που στήθηκε στις βολές στα 7.8" για το τέλος της παράτασης διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα αφού το τρίποντο που επιχείρησε ο Κιθ Λάνγκφορντ δεν βρήκε στόχο. Το Λαύριο φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης με ρεκόρ 15-4 και ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στο gazzetta.gr για τον θρίαμβο επί της «Ένωσης» και τη φετινή πορεία της ομάδας που κάνει θόρυβο στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αρχικώς, μπορείς να εξηγήσεις τι συμβαίνει φέτος στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ; Πως ερμηνεύεις αυτό το 3-0 κόντρα σε μια ομάδα που, θεωρητικά τουλάχιστον άρχισε τη σεζόν με στόχο πέντε τίτλους;

«Ειλικρινά, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δίνουμε τη ψυχή μας! Ο κόουτς κάνει εξαιρετική δουλειά και εμείς θέλουμε να αποδείξουμε στους εαυτούς μας και τον κόσμο ότι η φετινή χρονιά δεν είναι τυχαία. Έχουμε καρδιά! Όλοι στο Λαύριο είναι τρομερά ανταγωνιστικοί. Δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλό μας. Έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους, θέλουμε να κερδίζουμε και θέλουμε να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».

Φαντάζομαι, λοιπόν πως το 3/3 απέναντι στην ΑΕΚ είναι κάτι που θα μνημονεύεται μετά το τέλος της σεζόν...

«Δεν ξέρω αν είναι highlight ή κάτι τέτοιο... Ήταν ακόμα ένα παιχνίδι για μένα. Δεν το βλέπω, δηλαδή σαν κάτι ξεχωριστό, δεν κάναμε κάτι σπουδαίο. Σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, μια πολύ σημαντική νίκη όμως είμαι το ίδιο χαρούμενος κάθε φορά που κερδίζουμε. Δεν θέλουμε να πάρουν τα μυαλά μας αέρα! Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό να χάσεις το μυαλό σου και στο τέλος της ημέρας, να χάσεις τον δρόμο σου».

Είδες τη βαθμολογία μετά το τέλος του αγώνα; Έχεις καταλάβει τι πετύχατε;

«Η αλήθεια είναι πως έχουμε να κάνουμε με μια τρελή χρονιά! Όμως αυτό είναι το μπάσκετ. Πιστεύουμε πολύ σε εμάς! Σαν το τραγούδι... Started from the bottom, now we are here! (σ.σ. του Drake) Ξεκινήσαμε από κάτω, τώρα είμαστε εδώ. Είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε. Από τις τελευταίες θέσεις στην κορυφή.... Είναι υπέροχο».

Πως έζησες τα τελευταία δευτερόλεπτα; Όταν, δηλαδή η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Κιθ Λάνγκφορντ έπειτα από τις δικές σου βολές...

«Ήξερα ότι είχα μια μεγάλη ευκαιρία να τελειώσω τη δουλειά. Να βάλω τις βολές και να κλειδώσω τη νίκη. Αυτή ήταν η μοναδική μου έγνοια εκείνη τη στιγμή. Ήμουν σίγουρος πως ο Λάνγκφορντ θα έπαιρνε την μπάλα στο φινάλε, επομένως έπρεπε να παίξουμε καλή άμυνα. Πήρε το σουτ και μέχρι να περάσουν τα δευτερόλεπτα, το βλέμμα μου είχε καρφωθεί στην μπάλα... Μετά, ανακούφιση... Πήρα ανάσα...».

Αυτή η νίκη αλλάζει τους στόχους του Λαυρίου;

«Η αλήθεια είναι πως θέλαμε το πλεονέκτημα έδρας... Και αυτό που πετύχαμε στο ΟΑΚΑ μας βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το κομμάτι που μας νοιάζει. Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση. Να βγάλουμε την καλύτερη έκδοση του εαυτού μας, να μείνουμε ανταγωνιστικοί... Ο επόμενος στόχος είναι απλώς το επόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να το απολαύσουμε, να ξεκουραστούμε λίγο και να προχωρήσουμε. Ένα παιχνίδι τη φορά».

Σε μια ομάδα που έχει πολλούς Αμερικανούς rookies, παιδιά που παίζουν για πρώτη φορά ως επαγγελματίες, νιώθεις πως έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο;

«Ανεξάρτητα με το ποιους έχω γύρω μου, θέλω να είμαι πάντα ηγέτης. Είμαι vocal leader, είμαι αυτός που ακούγεται στα αποδυτήρια, μιλάω όλη την ημέρα στους συμπαίκτες μου! Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς rookies, παίκτες που παίζουν για πρώτη φορά πέρα από τον Ατλαντικό που όμως δείχνουν έτοιμοι».

Ο ΓΚΛΕΝ ΚΟΖΙ ΣΤΗΝ BASKET LEAGUE

11.5 πόντοι

1.8 ριμπάουντ

3.8 ασίστ

0.5 κλεψίματα

1.6 λάθη

12 RANK

σε 24:34 - 16 συμμετοχές

