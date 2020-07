Χαρίλαος Τρικούπης: Ανακοίνωσε Μάθις (pic)

Δύο πρωτάρηδες στην ίδια πόλη! Ο Άντονι Μάθις (Anthony Mathis) ξεκινάει την επαγγελματική του καριέρα και εμείς το ταξίδι μας στην Α1. Γεννημένος στις 23 Νοεμβρίου 1996, ο Αμερικανός guard αποφοίτησε από το Oregon, ενώ ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο New Mexico. Την τελευταία χρονιά στο Oregon, είχε κατά μέσο όρο 8,5 πόντους και 45,4% ποσοστό στα σουτ τριών πόντων, στα 31 παιχνίδια που αγωνίστηκε. Καλώς ήρθες Άντονι! #trikoupisbc #trikoupisbcA1 #totaxidixekinise

A post shared by xtrikoupis55bc official (@trikoupis55bc) on Jul 25, 2020 at 6:17am PDT