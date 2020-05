Ο Λίποβι μίλησε για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ! (pics)

Ο Ουκρανός φόργουορντ μίλησε σε τηλεοπτικό κανάλι της χώρας του και είπε πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ενδιαφερθεί για εκείνον.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, η ΑΕΚ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της, αλλά ο ίδιος θέλει να γνωρίζει τι μπάτζετ θα υπάρχει για την επόμενη σεζόν, πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση.

Ο Λίποβι,πάντως, δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά με τον Προμηθέα.

Lypovyy had very decent season w/Promitheas, scoring 8,5 pts (41% from 3pt) in 26 minutes in Eurocup. In most of the games he was starter for Greek team

Now Oleksandr is in Greece, waiting for decisions on resuming Eurocup season. His team is in Top-8

— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) May 18, 2020