«Ενδιαφέρεται για Μπράις Κότον ο Παναθηναϊκός» (pic)

Όπως υποστηρίζει το «Sportando», ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, αλλά και η Βιλερμπάν, είναι οι ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωση του Μπράις Κότον.

Ο Αμερικανός είναι 27 ετών, έχει ύψος 1.82μ και πρόσφατα αποχώρησε από τους Perth Wildcats της Αυστραλίας, όπου είχε κατά μέσο όρο 22.6 πόντους, 4.1 ασίστ, 4.0 ριμπάουντ και 1.5 κλεψίματα σε 35 παιχνίδια.

Στην Ευρώπη έχει κάνει πέρασμα από Εφές και Μπρέσια, ενώ στο ΝΒΑ έχει βρεθεί σε Τζαζ, Σανς και Γκρίζλις.

Panathinaikos and Asvel are among the Euroleague teams showing immediate interest in Bryce Cotton after his opt out in Australia, I am told.

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 1, 2020