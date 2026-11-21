Δείτε τα όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για; τους; παίκτες που του δίνουν κίνητρο, όπως επίσης και για την κατάσταση του Λευτέρη Μαντζούκα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο... ρελαντί του Αμαρουσίου με 85-72, με τον Σέρβο τεχνικό να στέκεται στην προπόνηση που ακολούθησε του ταξιδιού σε Μπολόνια και Κάουνας, ενώ απάντησε και για την κατάσταση του Λευτέρη Μαντζούκα.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ανέφερε: «Σεβόμαστε πολύ το Μαρούσι. Ήρθαμε να παίξουμε σοβαρά και πιστεύω ότι παίξαμε σοβαρά απέναντι σε μια ομάδα που παίζει καλό μπάσκετ, έχει καλό spacing, σουτάρει την μπάλα, έχει πολλές διεισδύσεις, πολλά drives, πολλές πάσες. Για αυτό είμαι ικανοποιημένος με το πώς παίξαμε. Μόνο 5 λάθη, 9 κλεψίματα, δεν έχει γίνει πολλές φορές. Είχαμε την απαραίτητη συγκέντρωση απόψε. Είναι το τέταρτο ματς σε εννέα μέρες, πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ το επόμενο ματς στην Βαλένθια. Προσπάθεια να ξεκουράσω παίκτες και μερικοί έπαιξαν 10-14 λεπτά. Ήταν σημαντικό να μοιράσουμε τον χρόνο».

Για την σωματική και ψυχολογική κατάσταση της ομάδας όπως επίσης και την διακοπή λόγω των Εθνικών Ομάδωω: «Ήταν το 5ο ματς, όχι το 4ο όπως είπα πριν. Αποφάσισα αύριο να τους δώσω ρεπό. Είναι πολύ σημαντικό. Χθες μετά το ταξίδι, δεν ήταν εύκολο ταξίδι, ήρθαμε εδώ και τρεις παίκτες, ο Μήτογλου, ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης πήγαν στην προπόνηση. Μείναμε μαζί τους και αυτό με έκανε πολύ περήφανο και μου έδωσε έξτρα κίνητρο. Πάντα λέω ότι το κίνητρο στη ζωή είναι σημαντικό. Πάντα έχω κίνητρο και τους είπα πριν το ματς ότι τους ευχαριστώ γιατί μου έδωσαν έξτρα κίνητρο, το πώς προπονήθηκαν μετά το δύσκολο ταξίδι. Δεν έχει σημασία ότι οι δύο δεν έπαιξαν. Είναι σημαντικό ότι είχαν την ευκαιρία σήμερα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο. Είπα στην ομάδα να συνεχίσει να δουλεύει και θα παίζουμε όλο και καλύτερα, είμαι σίγουρος. Έχουμε παίκτες στις Εθνικές. Θα αποφασίσουμε πόσες μέρες off θα δώσουμε στην ομάδα. Μετά την Βαλένθια, θα παίξουμε με την Μπεσίκτας. Με βάση αυτό, θα βγάλουμε το καλύτερο πρόγραμμα για όλους, σκεπτόμενοι ότι είναι σημαντική η ξεκούραση αλλά και το να προετοιμάσουμε το ματς».

Για την κατάσταση του Μαντζούκα: «Το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι η υγεία των παικτών. Οι ιατροί μας είπαν να πάμε σιγά-σιγά. Έκανες μερικές προπονήσεις. Δεν θέλουμε να τον σπρώξουμε. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι καλό και για εκείνον και ελπίζω σύντομα να επιστρέψει».

Για το πόσο δύσκολο είναι να βρουν ρυθμό παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι στο πρωτάθλημα: «Είχαμε 14 παίκτες στην Ιταλία και το Κάουνας και σήμερα χρειαστήκαμε τους Μωραΐτη και Κουζέλογλου. Το μεσημέρι ήρθα νωρίτερα στο γήπεδο για να συζητήσουμε για το ματς με το Μαρούσι. Ήταν εκεί και έκαναν προπόνηση. Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι πνευματικά. Δεν είναι εύκολο. Με το πρόγραμμα, προτεραιότητά μου είναι να μοιράσουμε τα λεπτά. Δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι».

Για τα 60 χρόνια της Θύρας 13: «Για την επέτειο της Θύρας 13. Από την πλευρά μου, τους ευχαριστώ για την μεγάλη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα, σε όλα τα σωματεία του συλλόγου. Θέλω να μιλήσω για το μπάσκετ. Καταλαβαίνουν πόσο σημαντικοί είναι για εμάς. Να συνεχίσουν να εμπιστεύονται και να υποστηρίζουν την ομάδα. Τους ευχαριστώ γιατί είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτή την υποστήριξη τα προηγούμενα 13 χρόνια και τώρα. Συγχαρητήρια και ελπίζω να ζήσουμε όμορφες στιγμές μαζί ξανά».