Το Gazzetta αποκαλύπτει την απόφαση της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος να επανεξετάσει την εναρμόνιση της με το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά τους εργαζόμενους παίκτες. Στον «αέρα» οι Έλληνες.

Με τον 7ο ξένο για την επόμενη σεζόν να έχει απορριφθεί από τους αρμόδιους φορείς και με την ισχύουσα δέσμευση για έξι Έλληνες να αποτελεί προϊόν «συμφωνίας κυρίων» ανάμεσα στις ομάδες της ελληνικής λίγκας (αυτό και αν είναι αποκάλυψη) λόγω της ελεύθερης αγοράς που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Gazzetta αποκαλύπτει ότι η μέχρι τώρα μίνιμουμ παρουσία των γηγενών παικτών στα ρόστερ της GBL, αρχίζει να μην θεωρείται δεδομένη.

Σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ έχει αρχίσει την έναρξη εσωτερικών διαβουλεύσεων μεταξύ των ομάδων, ώστε να εξασφαλιστεί η σταδιακή και πλήρης εναρμόνιση του επαγγελματικού μπάσκετ στην Ελλάδα με το νομικό καθεστώς που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την απαγόρευση διακρίσεων μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών αθλητών των λοιπών κρατών-μελών της.

Αυτά πρακτικά σημαίνει ότι από τη νέα σεζόν –αν κι εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή πλεύσης και οι ομάδες προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση– είναι πιθανό να υπάρξουν ρόστερ χωρίς τον παραμικρό Έλληνα μπασκετμπολίστα στην πάλαι ποτέ Α1 Κατηγορία, αν και εφόσον η όποια ΚΑΕ αποφασίσει να πορευθεί με αυτή τη λογική.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για μία πολύ σοβαρή εξέλιξη η οποία –παραμονές εκλογών– πυροδοτεί «βόμβα» στα θεμέλια του ελληνικού μπάσκετ και αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, πρόκειται για μία κίνηση που θεωρείται από πολλούς ότι έχει νομική υπόσταση και το timing σίγουρα συνδέεται με τη μερική ακυβερνησία που προέκυψε στη διοίκηση της ΕΟΚ (η τωρινή κατάσταση είναι μεταβατική ώστε να διεξαχθούν οι εκλογές της 20ης Δεκέμβρη) μετά το σκάνδαλο Basketgate.