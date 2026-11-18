Φρανσίσκο: « Όταν βρούμε τη χημεία μας κανείς δεν θα μπορεί να μας σταματήσει»
Αποστολή στο Κάουνας: Γιώργος Κούβαρης
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε σε Λιθουανούς δημοσιογράφους μετά την άφιξη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας και εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα.
Χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ τόνισε: «Είμαστε σε καλή κατάσταση, απλά προσπαθούμε να βρούμε ρυθμό. Ήταν διαφορετικά όταν ήταν επτά παίκτες εκτός, οπότε τώρα που επέστρεψαν όλοι πίσω χρειάζεται να βρούμε χημεία. Είμαστε μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο, όταν βρούμε τη χημεία μας κανείς δεν θα μπορεί να μας σταματήσει. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Όταν έχεις υπομονή, έρχεται το αποτέλεσμα».
Δείτε τη δήλωση του στα Λιθουανικά Μέσα εδώ:
🏀☘️ Ο Φρανσίσκο μίλησε στους Λιθουανούς δημοσιογράφους μετά την άφιξη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας. «Όταν βρούμε τη χημεία μας, δεν θα μας σταματάει κανείς». https://t.co/Y3T0mZA946— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 18, 2026
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