Ρογκαβόπουλος: «Το τελευταίο τετράμηνο δεν με έχει πάει όπως θα ήθελα στην υγεία μου»

Δείτε τα όσα είπε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Κολοσσό για την 7η αγωνιστική της GBL.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Κολοσσού με 78-73, ένα σκορ το οποίο είναι τελείως πλασματικό όσον αφορά τη συνολική εικόνα του αγώνα.

Σε αυτό το παιχνίδι επέστρεψε ύστερα από τον τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έκανε αισθητή την παρουσία του με 14 πόντους.

«Πρώτα απ’ όλα, είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο διάστημα, ψυχολογικά περισσότερο παρά στο κομμάτι της υγείας. Δυστυχώς το τελευταίο τετράμηνο δε με έχει πάει όπως θα ήθελα στην υγεία μου. Έχω κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζω στο σώμα μου. Προσπαθώ για το καλύτερο. Έχουμε κάνει μία τεράστια προσπάθεια να επανέλθω. Χαίρομαι πολύ που γύρισα κι ελπίζω να συνεχίσω να είμαι υγιής και να προσφέρω στην ομάδα» ήταν τα λόγια του «Ρόγκα» στον Sport Fm TV και συνέχισε:

«Γι’ αυτό έχουμε τόσους παίκτες, για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε σήμερα. Σίγουρα στο τέλος δεν ήμασταν καλοί. Χάθηκε η διαφορά που είχαμε, μία καλύτερη διαφορά που είχαμε φτιάξει. Μπράβο στον Κολοσσό. Παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε και να πάρουμε νίκες. Έχουμε τώρα μία δύσκολη εβδομάδα. Πρέπει να πάρουμε 2/2».