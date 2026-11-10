Ο Αντώνης Καλκαβούρας έκανε τη δική του εκτίμηση στο Gazz Floor by Novibet σχετικά με τον διάδοχο του Λιόλιου στην ΕΟΚ και το αν θα μπορέσει να αναλάβει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα στο ελληνικό μπάσκετ εξακολουθούν να είναι οι εκλογές στην ΕΟΚ, με τις υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου να συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Πέραν του Παναγιώτη Φασούλα, αναποφάσιστος παραμένει και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, με την ομάδα του Gazz Floor by Novibet να αναλύει το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου και το Basketgate.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας απάντησε για το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, καθώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως δεν θα συμφωνούσαν ποτέ να γίνει πρόεδρος το ίδιο άτομο.