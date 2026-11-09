Την επικαιροποίηση της πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας ανακοίνωσε η ΕΟΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (9/11).

Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ τη Δευτέρα (9/11) αποφασίστηκε η επικαιροποίηση της πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50/3-11-2026 απόφασή του, καθώς και της απόφασής του κατά τη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2026 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 7, 10, 11, 12, 16 και 31 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και του άρθρου 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ε.,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της ΕΟΚ, εκπροσωπούμενων από τους νόμιμα διορισμένους εκπροσώπους τους και τους αναπληρωτές αυτών, την 20η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης στην Αθήνα Αττικής, στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από τους Αντιπροσώπους των σωματείων για την καταμέτρηση των ψηφοφοριών με ανάταση χειρός επί των θεμάτων 4, 5 και 6 της Ημερήσιας Διάταξης.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. για την περίοδο από 1.1.2026 έως 11.12.2026.

Έγκριση των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 σε συνέχεια της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2025

Υποβολή, συζήτηση και έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού, του Προσωρινού Ισολογισμού και του Ειδικού Απολογισμού Επιχορηγήσεων του απερχόμενου Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) για τη διαχειριστική περίοδο από 01/01/2026 έως και 11/12/2026 (οι επί μέρους/ετήσιοι προγενέστεροι απολογισμοί έχουν εγκριθεί από προηγούμενες Γ.Σ) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσα ευθύνη».

