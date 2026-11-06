Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με 10 μήνες απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για story στο Instagram, ενώ αθωώθηκε η Μαργαρίτα Θάνου.

«Καμπάνα» περίμενε τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για μια δημοσίευση σε story που είχε κάνει στα social media.

Συγκεκριμένα ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με 10 μήνες απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όπως επίσης και με πρόστιμο 60.000 ευρώ στον ίδιο και 30.000 ευρώ στην ομάδα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ προκειμένου να μειωθεί αυτή η ποινή.

Αντίθετα αθωώθηκε η νομική σύμβουλος της «πράσινης» ΚΑΕ, Μαργαρίτα Θάνου, η οποία είχε κληθεί από τον Αθλητικό Δικαστή ύστερα από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός για κάποιες δηλώσεις στην κρατική τηλεόραση.

Αναλυτικά η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή

«1.Απαλλάσσεται η Μαργαρίτα Θάνου του Δημητρίου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πειθαρχικής παράβασης της δυσφημιστικής συμπεριφοράς μέσω δημοσίων δηλώσεων.

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για την ως άνω πράξη του μέλους του ΔΣ της.

24/06.11.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Επιβάλλει στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης, μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για δέκα (10) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλει στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της.»