Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για σκευωρία και ψέματα εις βάρος του πελάτη του.

Στην πρωινή εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» εμφανίστηκε ο δικηγόρος του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, στο πλαίσιο της επερχόμενης απολογίας του (σσ Λιόλιου) για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου έκανε λόγο για σκευωρία και ψέματα εις βάρος του εντολέα του, τονίζοντας πως υπάρχουν απαντήσεις για όλα, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το περιστατικό με τον Γιώργο Μπόγρη είναι ένα από αυτά (σσ τα ψέματα). Η απολογία του κ. Λιόλιου έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής (25/10).

«Καταρχήν η προσωρινή κράτηση, να διαταχθεί από εισαγγελέα, μια ποινική κατηγορία, δε σημαίνει ότι αυτόματα κάποιος μπαίνει στη φυλακή. Αλλιώς, θα έμπαιναν όλοι στη φυλακή την πρώτη μέρα. Για να κρατηθείς προσωρινά απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το αν δίνεις εχέγγυα ότι θα παραστείς στη δίκη, ή αν υπάρχει κίνδυνος να τελέσεις ξανά κάποιο αδίκημα. Είναι ξεχωριστό πράγμα. Το να βρίσκεις κάποια μετρητά σπίτι σου, δε σημαίνει ότι συνδέονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Και δεν υπερασπίζομαι τον συγκεκριμένο διαιτητή, δε βρέθηκαν τα χρήματα στο σπίτι του εντολέα μου», ανέφερε.

«Θα αποδειχθεί ότι υπάρχει κακοστημένη σκευωρία εις βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου. Ένα από τα ψέματα είναι αυτό με τον Μπόγρη. Να δείτε πόσο κακοστημένο είναι το πράγμα. Όταν ισχυρίζεται ο μάρτυρας ότι χρειάζεται εγώ να πω σε διαιτητή να δώσει τεχνική ποινή για να διώξω κάποιον από την ομάδα και υπάρχει απόδειξη ότι τον διώχνω για όλους λόγους και αποζημιώνεται, τότε αυτός που κατήγγειλε, λέει ψέματα. Υπάρχει απάντηση για όλα τα ψέματα, δεν προλαβαίνουμε και οκτώ εκπομπές να έχουμε. Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να δείχνουν ότι ο Λιόλιος έστελνε μηνύματα. Κατηγορηματικά όχι. Τα κατηγορητήρια εμπλέκουν τον εντολέα μου επειδή είναι η κεφαλή. Η δωροδοκία και η αθέμιτη παρέμβαση από κοινού με άλλους, είναι στο κατηγορητήριο για τον εντολέα μου. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο μήνυμα. Θα απολογηθεί αύριο ο κύριος Λιόλιος», συμπλήρωσε ο κ.Παπαϊωάννου.