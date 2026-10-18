Δείτε την παρακάμερα του Άρη από την εντός έδρας νίκη επί του Αμαρουσίου.

Ο Άρης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και το επιβεβαίωσε κόντρα στο Μαρούσι. Υποδέχθηκε την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League και επικράτησε με 74-57, φτάνοντας έτσι τα τέσσερα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ΚΑΕ Άρης, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube με την παρακάμερα του αγώνα. Πλάνα από το παιχνίδι, από τον κόσμο στις εξέδρες που έδωσε τον παλμό, αλλά και τον Θανάση Αντετοκούνμπο που... ξέσπασε.