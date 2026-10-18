Παναθηναϊκός: Τα πεπραγμένα των Ναν και Σλούκα στην επιστροφή τους
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 95-75 στο «Telekom Center Athens» και επέστρεψε στις νίκες, ύστερα από την ήττα στη EuroLeague κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Πράσινοι έκαναν το 3/3 στη GBL αλλά το πιο σημαντικό για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πως είδε τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα να πατάνε παρκέ για πρώτη φορά στην αγωνιστική περίοδο 2026-27. Δύο παίκτες «πρώτα βιολιά» για τον οργανισμό, που έλειψαν πολύ.
Ο Αμερικανός αστέρας αγωνίστηκε σαν... να μην πέρασε μια μέρα, όντας διψήφιος. Σκόραρε 18 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, με 4/6 τρίποντα, 3/4 δίποντο και 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) σε 20:54.
Ο αρχηγός του Τριφυλλιού, πέτυχε 6 πόντους, μάζεψε δύο ριμπάουντ και μοίρασε μια ασίστ, με 2/2 τρίποντα και 6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) σε 16:16.
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