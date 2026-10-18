Παναθηναϊκός: Το double-double του Μήτογλου στο πρώτο ημίχρονο με το Περιστέρι
«Πράγματα και θαύματα» από τον Ντίνο Μήτογλου στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Το Τριφύλλι πήγε προπορευόμενο στην ανάπαυλα με 52-29, με τον Έλληνα διεθνή να έχει κάνει ήδη double - double σε μόλις 13:30.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μήτογλου μέτρησε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ, και 1 ασίστ με 4/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/4 βολές, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ και 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), όντας καταλυτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.
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