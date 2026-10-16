Σάκοτα: «Αξίζει το σεβασμό μας η Μύκονος»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έκανε το δικό του σχόλιο ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τη Μύκονο στη Sunel Arena.

Μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, η ΑΕΚ θέλει να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Η «Ένωση» υποδέχεται το Σάββατο (17/10, 15:00) τη Μύκονο, για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης στη Sunel Arena και αναφέρθηκε για τη Μύκονο με τα καλύτερα λόγια.

Ο Σάκοτα είπε

«Κάθε αναμέτρηση για εμάς είναι σημαντική. Οφείλουμε να βλέπουμε όλους τους αντιπάλους μας με την ίδια σοβαρότητα. Ξαναλέω, ότι οι στόχοι μας ανεξάρτητα από συνθήκες είναι υψηλοί.

Αντιμετωπίζουμε, αύριο, μία ομάδα, που διαθέτει εξαιρετικούς γκαρντ. Γενικότερα, η Μύκονος είναι μία πολύ καλή ομάδα, που την έχω σ’ εκτίμηση, όπως έχω σ’ εκτίμηση και τον προπονητή της (Β. Ζιάγκο), ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο νησί και κάνει εξαιρετική δουλειά. Την περασμένη περίοδο προκρίθηκαν δίκαια σ’ ευρωπαϊκή διοργάνωση και μέχρι στιγμής έχουν δύο νίκες σε δύο αναμετρήσεις στο FIBA Europe Cup. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Μύκονο για ό,τι έχει καταφέρει. Αξίζει το σεβασμό μας».