Μοντέρο: MVP της αγωνιστικής στη GBL
Στην άδεια (λόγω τιμωρίας) Sunel Arena, ο Ολυμπιακός έκανε δύο τις νίκες του στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχθηκε τον Κολοσσό και ενώ δυσκολεύτηκε, στο τέλος επικράτησε με 99-83.
Ο Ζαν Μοντέρο είχε κέφια και πλήγωσε τους Ροδίτες. Ο Δομινικανός σταμάτησε στους 30 πόντους ( 4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 4/6 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.
Έτσει έφτασε στις 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, κάτι το οποίο ήταν αρκετό για να τον βγάλει MVP της αγωνιστικής στη GBL. Ήταν ασταμάτητος ο El Problema.
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