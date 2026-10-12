O Ζαν Μοντέρο ήταν εντυπωσιακός κόντρα στον Κολοσσό και αναδείχθηκε ΜVP της αγωνιστικής της GBL.

Στην άδεια (λόγω τιμωρίας) Sunel Arena, ο Ολυμπιακός έκανε δύο τις νίκες του στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχθηκε τον Κολοσσό και ενώ δυσκολεύτηκε, στο τέλος επικράτησε με 99-83.

Ο Ζαν Μοντέρο είχε κέφια και πλήγωσε τους Ροδίτες. Ο Δομινικανός σταμάτησε στους 30 πόντους ( 4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 4/6 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Έτσει έφτασε στις 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, κάτι το οποίο ήταν αρκετό για να τον βγάλει MVP της αγωνιστικής στη GBL. Ήταν ασταμάτητος ο El Problema.