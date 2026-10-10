Άρης - ΑΕΚ 88-58: Αγκαλιά Σπανούλης και Λαρεντζάκης μετά το ματς
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Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, αγκαλιάστηκαν και τα είπαν λίγο μετά την αναμέτρηση Άρης - ΑΕΚ.
Ο Άρης πραγματοποίησε μία φανταστική εμφάνιση στο «Nick Galis Hall» και κατάφερε να ξεπεράσει με άνεση το εμπόδιο της ΑΕΚ (88-58) για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League.
Στο πρώτο ημίχρονο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για μία απόφαση και ο Βασίλης Σπανούλης, του έκανε μία χειρονομία «μην μιλάς». Στο τέλος του αγώνα, όλα ήταν καλά ανάμεσα στους δύο, καθώς αγκαλιάστηκαν και μιλήσαν.
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: glomex
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