Άρης - ΑΕΚ: Χειρονομία «μην μιλάς» του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη
Στην 2η περίοδο του αγώνα στο «Αλεξάνδρειο» μεταξύ Άρη και ΑΕΚ, ένα φάουλ του Δημήτρη Κατσίβελη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσουν οι διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων.
Ανάμεσά τους και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος θέλησε να τα πει με τον διαιτητή Τηγάνη. Εκείνη την ώρα και ενώ και ο Βασίλης Σπανούλης ήθελε να απευθυνθεί στον διαιτητή, γύρισε στον παίκτη της ΑΕΚ και... δικό του παίκτη στην Εθνική ομάδα και με χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο του χεριού του, του είπε να μην μιλάει.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
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