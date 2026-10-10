Ο Βασίλης Σπανούλης είπε στον Λαρεντζάκη να... μην μιλάει με χαρακτηριστική κίνηση του χεριού του κατά τη διάρκεια του β' δεκαλέπτου.

Στην 2η περίοδο του αγώνα στο «Αλεξάνδρειο» μεταξύ Άρη και ΑΕΚ, ένα φάουλ του Δημήτρη Κατσίβελη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσουν οι διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων.

Ανάμεσά τους και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος θέλησε να τα πει με τον διαιτητή Τηγάνη. Εκείνη την ώρα και ενώ και ο Βασίλης Σπανούλης ήθελε να απευθυνθεί στον διαιτητή, γύρισε στον παίκτη της ΑΕΚ και... δικό του παίκτη στην Εθνική ομάδα και με χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο του χεριού του, του είπε να μην μιλάει.