Ο Μουστάφα Φαλ θα κάνει ντεμπούτο και στην GBL με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ επιστρέφει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετά τον τραυματισμό του.

Όπως ειπώθηκε και στο «Gazz Floor by Novibet» το βράδυ της Παρασκευής (09/10), ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας (10/10, 19:00) για την 2η αγωνιστική της GBL.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλησε να τον ξεκουράσει ενόψει και της διπλής αγωνιστικής στην Euroleague απέναντι σε Παρτίζαν (12/10, εκτός) και Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, εντός) κάτι που ισχύει και για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος έμεινε με τη σειρά του εκτός εξάδας ξένων γι' αυτό το ματς.

Έτσι λοιπόν την εξάδα συμπεριλήφθηκε ο Μουστάφα Φαλ προκειμένου να βρει και αγωνιστικό ρυθμό μετά και το ντεμπούτο του στη φετινή Euroleague, ενώ επιστρέφει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.

Η εξάδα των ξένων για το ματς με τον Προμηθέα