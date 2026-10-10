Παναθηναϊκός: Η εξάδα των ξένων για το ματς με τον Προμηθέα
Όπως ειπώθηκε και στο «Gazz Floor by Novibet» το βράδυ της Παρασκευής (09/10), ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας (10/10, 19:00) για την 2η αγωνιστική της GBL.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλησε να τον ξεκουράσει ενόψει και της διπλής αγωνιστικής στην Euroleague απέναντι σε Παρτίζαν (12/10, εκτός) και Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, εντός) κάτι που ισχύει και για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος έμεινε με τη σειρά του εκτός εξάδας ξένων γι' αυτό το ματς.
Έτσι λοιπόν την εξάδα συμπεριλήφθηκε ο Μουστάφα Φαλ προκειμένου να βρει και αγωνιστικό ρυθμό μετά και το ντεμπούτο του στη φετινή Euroleague, ενώ επιστρέφει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.
Η εξάδα των ξένων για το ματς με τον Προμηθέα
- Σιλβέν Φρανσίσκο
- Μπράνκου Μπάντιο
- Μουστάφα Φαλ
- Ίζακ Μπόνγκα
- Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
- Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
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