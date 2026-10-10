Ο γκαρντ του Ηρακλή, Βασίλης Μουράτος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για τη φετινή σεζόν με τον «Γηραιό».

Ο πολύπειρος γκαρντ, Βασίλης Μουράτος, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio, εστιάζοντας στην ανυπομονησία που έχουν οι φίλαθλοι του Ηρακλή για διακρίσεις, στη φιλοσοφία του κόουτς Λούκιτς, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα μασκότ του συλλόγου, τη «Χάιδω».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Μουράτος:

Για τη μεταγραφή του στον Ηρακλή και την προσαρμογή του στην ομάδα:

«Νομίζω ότι είναι μια καινούργια αρχή για ‘μένα, κάτι πρωτόγνωρο, κάτι διαφορετικό. Ακόμα είμαι στις πρώτες μου μέρες στην ομάδα, ακόμα προσαρμόζομαι και μέρα με τη μέρα νιώθω όλο και καλύτερα. Πάλι καλά είναι ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, υπάρχουν παιδιά με τους οποίους έχω ξανασυνεργαστεί, οπότε όλο αυτό κάνει την προσαρμογή μου όλο και πιο εύκολη και με κάνει να νιώθω όλο και καλύτερα».

Για την προσέγγιση που είχε από τον Ηρακλή:

«Υπήρχαν κάποιες επαφές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά δεν είχε γίνει κάτι επίσημο. Με προσέγγισαν οι άνθρωποι της ομάδας, ο κύριος Πανταζόπουλος, μετά μίλησα και με τον κόουτς Λούκιτς και όλα έγιναν πάρα πολύ εύκολα».

Για το γεγονός πως φέτος θα αγωνίζεται σε ομάδα εκτός Αθηνών:

«Είναι μέρος της δουλειάς μας, έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Τα περισσότερα μου χρόνια τα έχω περάσει στην Αθήνα, με το Λαύριο και το Περιστέρι, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μ’ αυτό. Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος με φιλοδοξίες που θέλει να πετύχει, η τοποθεσία και το πού θα παίζεις μπάσκετ δεν πρέπει να έχουν καμία σημασία».

Για το ότι πήρε μέρος στην προετοιμασία με την ομάδα του Παναθηναϊκού:

«Όταν προπονείσαι με παίκτες επιπέδου Παναθηναϊκού και σε προπονεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τα λόγια περισσεύουν. Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη και σημαντική εμπειρία για ‘μένα. Με βοήθησε να κρατηθώ σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση αλλά και, όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι, οι παραστάσεις και οι εικόνες που παίρνεις από κάτι τέτοιο είναι σίγουρα πάρα πολύ σπουδαίες».

Για τα δύο παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Ηρακλής σε Ελλάδα και Ευρώπη (σ.σ. με Ολυμπιακό και ΜΖΤ Σκοπίων):

«Νομίζω ότι τα δύο παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ξεκίνησε πάρα πολύ καλά για ‘μας, με πολύ μεγάλη ένταση. Πήραμε και πολύ μεγάλη ώθηση απ’ τον κόσμο, που δημιούργησε μια φοβερή ατμόσφαιρα, παρ’ όλα αυτά ένα κακό δεκάλεπτο έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό, με την ποιότητα που έχει, να ξεφύγει και μετά με την εμπειρία του να διαχειριστεί το αποτέλεσμα. Όσον αφορά το παιχνίδι της Τρίτης (06/10), είναι πολύ σημαντικό ότι πήραμε μια νίκη στην Ευρώπη εκτός έδρας, σε μια διοργάνωση σαν το FIBA Europe Cup το οποίο έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια. Κρατάμε μόνο τη νίκη, όχι την εμφάνιση. Δεν πιστεύω ότι πιάσαμε τα στάνταρ της απόδοσης που μπορούμε, αλλά σ’ αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, όπου προσπαθούμε να βρεθούμε μεταξύ μας, μετρούν πιο πολύ τα αποτελέσματα απ’ το αν θα παίξεις καλά».

Για το περιστατικό με το πανό στα Σκόπια:

«Είδα ότι υπήρχαν πανό, αλλά δεν κατάλαβα τι σημαίνει εκείνη τη στιγμή. Οι άνθρωποι της ομάδας είχαν καταλάβει και είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Προφανώς και οι παίκτες δεν επηρεαστήκαμε απ’ αυτό και καλώς νομίζω έγινε αυτό. Ούτως ή άλλως, ήταν κάπως εχθρική η αντιμετώπιση που είχαμε. Το καλό είναι ότι πήραμε την νίκη και προχωράμε».

Για το πώς θα λειτουργήσει για τον Ηρακλή η συμμετοχή στο FIBA Europe Cup:

«Θα λειτουργήσει ευεργετικά, γιατί είναι μια πάρα πολύ ποιοτική διοργάνωση αλλά και γιατί θα παίζουμε περισσότερους αγώνες. Οι παίκτες προτιμάμε τους αγώνες απ’ τις προπονήσεις, θα μας βοηθάει να βρούμε καλύτερα πατήματα και να νιώσει ο καθένας σημαντικός με την ομάδα. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο όμιλος έχει έξι ομάδες και όχι τέσσερις και αυτό κάνει την υπόθεση “πρόκριση” λίγο πιο δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα έχει φιλοδοξίες και θέλει να διακριθεί στο FIBA Europe Cup, όπως σε οποιαδήποτε διοργάνωση παίζει θέλει να πρωταγωνιστεί».

Για τις διαφορές που έχουν ο κόουτς Ζόραν Λούκιτς με τον κόουτς Βασίλη Ξανθόπουλο:

«Είναι σίγουρα πολύ διαφορετικοί. Ο κόουτς Λούκιτς είναι ένας πολύ απαιτητικός προπονητής, από την καθημερινότητα που έχω ζήσει αυτές τις δύο βδομάδες, και ένας προπονητής που απαιτεί μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση απ’ όλους, απ’ το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Με μαθαίνει και τον μαθαίνω σιγά-σιγά και πιστεύω ότι με τη μπασκετική προσέγγιση που έχει οι φιλοσοφίες μας θα ταιριάξουν».

Για τη στήριξη του κόσμου για το μπάσκετ και τον Ηρακλή:

«Ανέκαθεν η Θεσσαλονίκη “ζούσε και ανέπνεε” για το μπάσκετ, πόσο μάλλον τώρα που και οι τρεις ομάδες έχουν δυναμώσει αισθητά. Έχω λάβει πολύ αγάπη απ’ τον κόσμο της ομάδας, το νιώθω ότι ο κόσμος “διψάει” για μπάσκετ και διακρίσεις και βλέπω ότι στηρίζει την ομάδα στο έπακρον».

Για τη νέα μασκότ της ομάδας, τη «Χάιδω»:

«Είναι μια πολύ όμορφη κίνηση απ’ την πλευρά της ομάδας και νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις είναι που “δένουν” τον φίλαθλο κόσμο με την ομάδα. Τα άτομα που απαρτίζουν τον σύλλογο δίνουν βάση στο κόσμο της ομάδας και στην αγάπη που εισπράττουν».