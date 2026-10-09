Προμηθέας: «Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής της ομάδας από το πρωτάθλημα»

Ο Προμηθέας με ανακοίνωση του στάθηκε στην απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, τονίζοντας πως δικαίωσε το αίτημα των Πατρινών.

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν είχε λάβει πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάτι που είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση των Αχαιών, οι οποίοι τόνιζαν πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της GBL.

Το Πρωτοδικείο (όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις) στη συνέχεια είχε κάνει δεκτό το αίτημα -σε πρώτη φάση- του Προμηθέα και ανέστειλε την αρχική απόφαση της ΕΕΑ (του Ιουλίου του 2026).

Αλλά με δελτίο Τύπου, στις 5 Οκτώβρη, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού των Πατρινών.

Και τώρα έρχεται η ανακοίνωση των Πατρινών που τονίζει μεταξύ άλλων ότι «το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα. Αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

Αναλυτικά

Και δεύτερη απόφαση του δικαστηρίου υπέρ του Προμηθέα.

Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα. Αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Παρότι ο Πρόεδρος της ΕΕΑ, κ. Τζουλάκης, ζήτησε αναβολή της εκδίκασης, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του και αποφάσισε υπέρ του αιτήματος του Προμηθέα για αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ που θα οδηγουσε σε αποβολή του Προμηθέα από το πρωτάθλημα.