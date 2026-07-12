Λοβ: «Όπως λένε 'πήγαινε εκεί που σε θέλουν και όχι απλά εκεί που σε ανέχονται'»

Ο Ζερμέιν Λοβ παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά τη συμφωνία του με την ομάδα της Μυκόνου ενόψει της σεζόν 2026-27.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα από το νησί των ανέμων και μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου ανέλυσε μεταξύ πολλών άλλων και τους λόγους της απόφασής του να μετακομίσει τη νέα σεζόν στη Μύκονο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Επέλεξες τη Μύκονο για να συμβάλεις σε ένα φιλόδοξο project που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Τι σημαίνει για σένα αυτή η απόφαση; «Όπως λέει και η φράση: πήγαινε εκεί όπου σε θέλουν και όχι εκεί όπου απλώς σε ανέχονται. Αυτό για μένα τα λέει όλα. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία να γίνω μέρος αυτής της ομάδας και να προσπαθήσω ξανά να δημιουργήσω κάτι ξεχωριστό. Θέλω να βοηθήσω τη Μύκονο να συνεχίσει να μεγαλώνει και να αποτελέσω κομμάτι αυτής της προσπάθειας».

Τι είναι αυτό που σε παρακινεί σε αυτή τη φάση της καριέρας σου; «Πάντα υπάρχει κάτι να αποδείξεις. Πρώτα απ’ όλα στον ίδιο σου τον εαυτό. Θέλω να εξελίσσομαι, να βελτιώνομαι και να βρίσκω καθημερινά κίνητρο. Και φυσικά, να νικώ τον χρόνο και να αποδεικνύω ότι μπορώ να ανταποκριθώ στο υψηλότερο επίπεδο».

Ήρθες για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη σεζόν 2018/19 και έκτοτε έχεις αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές ελληνικές ομάδες. Τι κρατάς από την εμπειρία σου στο ελληνικό μπάσκετ; «Αυτό που κρατάω περισσότερο είναι το στοιχείο που πάντα με χαρακτήριζε: το πάθος και τη διαρκή προσπάθεια να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Το ελληνικό μπάσκετ έχει ένταση, απαιτήσεις και ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά το άθλημα. Όλες αυτές οι εμπειρίες με έχουν βοηθήσει να εξελιχθώ τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος».

Τι σε ενθουσιάζει περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν; «Ανυπομονώ να ζήσω τη Μύκονο, τον κόσμο της και να κάνω αυτό που πραγματικά αγαπώ σε καθημερινή βάση. Θέλω να μπω στο γήπεδο, να δουλέψω με τους συμπαίκτες μου και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Τι σημαίνει για σένα να συμβάλλεις σε μια ομάδα; Είναι θέμα αριθμών, ηγεσίας ή του τρόπου που εμφανίζεσαι κάθε μέρα στην προπόνηση; «Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Η νίκη, όμως, θα είναι πάντα το πιο σημαντικό για μένα. Οι αριθμοί, η ηγεσία και η καθημερινή παρουσία είναι στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι ως παίκτης και το πόσο μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου. Για μένα, κάθε μέρα αποτελεί μια νέα ευκαιρία να αποδείξω ότι μπορώ να βρίσκομαι ανάμεσα στους καλύτερους σε κάθε λίγκα στην οποία αγωνίζομαι».

Ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι για τη Μύκονο τη φετινή σεζόν; Και ποιοι οι προσωπικοί σου στόχοι, ειδικά μετά την πολύ επιτυχημένη πρώτη χρονιά του συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία; «Πιστεύω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική της περσινής χρονιάς και να στοχεύσουμε ψηλότερα στη βαθμολογία. Θα παλέψουμε με στόχο να μπορούμε να κερδίσουμε κάθε αντίπαλο που αντιμετωπίζουμε. Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε καθημερινά, να βελτιωνόμαστε και να χτίσουμε πάνω σε όσα πέτυχε η ομάδα στην πρώτη της σεζόν στην κορυφαία κατηγορία».