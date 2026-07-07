Παίκτης της Μυκόνου είναι με κάθε επισημότητα ο Ζερμέιν Λοβ για τη σεζόν 2026-27.

Ο Ζερμέιν Λοβ ήταν έτοιμος για την επιστροφή του στην Ελλάδα, καθώς ο Αμερικανός, όπως ανέφεραν οι πληροφορίες του Gazzetta, είναι σε συζητήσεις με την Μύκονο. Και η υπόθεση έφτασε στην ολοκλήρωση της

Πλέον οι Νησιώτες έκαναν επίσημο το deal, αφού ανακοίνωσαν τον Αμερικανό γκαρντ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα της Εσενλέρ Ερόκσπορ, σημειώνοντας 10 πόντους με 46,9% εντός πεδιάς, 2,1 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 30 συμμετοχές στη regular season του τουρκικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Μύκονος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ζερμέιν Λοβ για τη σεζόν 2026/27.

Ο Ζερμέιν Λοβ (Jermaine Love) γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1989, έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα της Εσενλέρ Ερόκσπορ, σημειώνοντας 10 πόντους με 46,9% εντός πεδιάς, 2,1 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 30 συμμετοχές στη regular season του τουρκικού πρωταθλήματος (Basketbol Süper Ligi), με μέσο όρο 23,1 λεπτά ανά αγώνα. Όσον αφορά τα playoffs, μέτρησε 12 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε δύο συμμετοχές, με 25 λεπτά ανά αγώνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως επαγγελματίας στη δεύτερη κατηγορία της Λιθουανίας, με την Παλάνγκος Κουρσιάι και τη Βίλνιους, τη διετία 2013–15. Ακολούθησε το πέρασμά του από τη Λιετκαμπέλις, τη Νεβέζις και την Τρεφλ Σόποτ, πριν έρθει στην Ελλάδα τη σεζόν 2018/19 για λογαριασμό του Χολαργού, όπου σημείωσε 10,9 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 25 συμμετοχές στη Stoiximan GBL.

Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Κολοσσό Ρόδου, έχοντας 16,8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές. Η διετία 2020–22 τον βρήκε στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, στη δεύτερη χρονιά του στον «Δικέφαλο του Βορρά» έκανε το ντεμπούτο του στο Basketball Champions League, σημειώνοντας 12 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε έξι αγώνες.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε διαδοχικά στη Νίζνι Νόβγκοροντ (VTB League), στη Γουάρος ντε Λάρα (Βενεζουέλα) και στη Σαλόν (Γαλλία), πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Περιστερίου. Η τελευταία διετία τον βρήκε στην Τουρκία, με τις Μπουγιουκτσεκμετσέ και Εσενλέρ Ερόκσπορ. Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, προσθέτοντας ποιότητα και εμπειρία στην περιφερειακή γραμμή της Μυκόνου.