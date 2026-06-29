Καρδίτσα: Κάνει δικό της τον Τζάστιν Τέρνερ!
Η Καρδίτσα συνεχίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν και φαίνεται πως είναι κοντά στην απόκτηση του Τζάστιν Τέρνερ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Αμερικανός που αγωνίζεται κυρίως στη θέση «2» τα έχει βρει σε όλα με την Καρδίτσα, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να συνεργαστούν ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Ο Τέρνερ την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε με τη φανέλα της Γκαργκζντάι, έχοντας στο λιθουανικό πρωτάθλημα μ.ο 16.1 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ.
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