Παρελθόν αποτελεί από τον Κολοσσό ο Ανδρέας Πετρόπουλος, που βγαίνει στην αγορά αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Χώρισαν οι δρόμοι του Ανδρέα Πετρόπουλου και του Κολοσσού, μετά από τρία χρόνια. Ο 32χρονος γκαρντ που αγωνίζονταν στους «θαλασσί» ενημερώθηκε πως δεν υπολογίζεται από τον Άρη Λυκογιάννη στον σχεδιασμό της νέας χρονιάς και είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος βγαίνει στην αγορά, έπειτα από τρεις σεζόν που βοήθησε τον Κολοσσό να υλοποιήσει τους στόχους του, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του προπονητή.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό της νέας σεζόν δυο κομμάτια απομένουν από το παζλ του Κολοσσού για να είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Οι θέσεις που μένουν κενές αφορούν τους δυο ξένους που μένει να αποκτηθούν και θα αγωνίζονται σε περιφέρεια και ρακέτα. Ο ένας θα είναι σέντερ και ο άλλος σούτινγκ γκαρντ και μ’ αυτούς θα κλείσει το ρόστερ της ομάδας του Άρη Λυκογιάννη για τη νέα χρονιά.

