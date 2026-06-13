Παρά την ήττα στο Game 5 και την απώλεια του τίτλου, οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν σταμάτησαν να τραγουδούν υπέρ της ομάδας τους.

Τρομερή ατμόσφαιρα δημιούργησαν περισσότεροι από 16.000 φίλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι βρέθηκαν στο T-Center για να παρακολουθήσουν από το Cube και το Glass Floor τον 5ο τελικό του φετινού πρωταθλήματος.

Αν και οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με αποτέλεσμα να χάσουν τον φετινό τίτλο του πρωταθλητή, οι οπαδοί των «πρασίνων» δεν σταμάτησαν να τραγουδούν συνθήματα υπέρ της ομάδας του, την οποία και αγκάλιασαν θερμά παρά την στεναχώρια τους.

Με το σύνθημα «εγώ θα σ' αγαπώ και μην σε νοιάζει» οι φίλοι του τριφυλλιού αποχαιρέτησαν τη φετινή σεζόν στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον τους στην επόμενη.