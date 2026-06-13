Παναθηναϊκός: Τρομερή ατμόσφαιρα στο T-Center και «εγώ θα σ' αγαπώ και μην σε νοιάζει»
Τρομερή ατμόσφαιρα δημιούργησαν περισσότεροι από 16.000 φίλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι βρέθηκαν στο T-Center για να παρακολουθήσουν από το Cube και το Glass Floor τον 5ο τελικό του φετινού πρωταθλήματος.
Αν και οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με αποτέλεσμα να χάσουν τον φετινό τίτλο του πρωταθλητή, οι οπαδοί των «πρασίνων» δεν σταμάτησαν να τραγουδούν συνθήματα υπέρ της ομάδας του, την οποία και αγκάλιασαν θερμά παρά την στεναχώρια τους.
Με το σύνθημα «εγώ θα σ' αγαπώ και μην σε νοιάζει» οι φίλοι του τριφυλλιού αποχαιρέτησαν τη φετινή σεζόν στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον τους στην επόμενη.
☘️ Με το συνθημα «εγώ θα σ αγαπώ και μην σε νοιάζει» οι φίλοι του Παναθηναϊκού στα τελευταία δευτερόλεπτα του Game 5.#paobc pic.twitter.com/fLSz51jnCf— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.