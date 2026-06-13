Παναθηναϊκός: Περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στο T-Center
Περισσότεροι από 15.000 φίλοι των «πρασίνων» βρέθηκαν στο «T-Center» για την προβολή του 5ου τελικού της Stoiximan GBL.
Πριν από το τζάμπολ του αγώνα αποθέωναν την ομάδα τους κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης, ενώ αντίθετα γιούχαραν έντονα τόσο συνολικά τον Ολυμπιακό όσο και πιο ειδικά τον Γιώργο Μπαρτζώκα και την διαιτητική τριάδα όταν εμφανιζόταν στους τηλεοπτικούς δέκτες.
Άπαντες το ζούσαν πολύ έντονα, πανηγυρίζοντας τα καλάθια της ομάδας τους σαν να διεξαγόταν το παιχνίδι κανονικά στο T-Center και όχι στο ΣΕΦ.
☘️🙌 Αποθέωση στην παρουσίαση του Παναθηναϊκού από cube και glass floor μαζί με ύμνο ενώ υπήρξε γιούχα στην παρουσίαση του Ολυμπιακού#paobc pic.twitter.com/sUAyoaRm47— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
☘️ Αποδοκιμασίες από τους φίλους των πράσινων όταν εμφανίστηκαν Μπαρτζώκας και διαιτητές#paobc pic.twitter.com/6L0PF7icgB— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αποβολή για Ναν και Τζόουνς στα 3'17'' πριν από τη λήξη της 3ης περιόδου
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ναν και Τζόουνς ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και ο δεύτερος τον έπιασε από τον λαιμό και τον απώθησε
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Διαμαρτυρίες του Άταμαν και Χουάντσο στο ημίχρονο