Παναθηναϊκός: Περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στο T-Center

Παναθηναϊκός: Περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στο T-Center

Παναθηναϊκός: Περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στο T-Center

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Δυναμικό «παρών» έχουν δώσει στο T-Center οι φίλοι του Παναθηναϊκού προκειμένου να παρακολουθήσουν το Game 5.

Περισσότεροι από 15.000 φίλοι των «πρασίνων» βρέθηκαν στο «T-Center» για την προβολή του 5ου τελικού της Stoiximan GBL.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα αποθέωναν την ομάδα τους κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης, ενώ αντίθετα γιούχαραν έντονα τόσο συνολικά τον Ολυμπιακό όσο και πιο ειδικά τον Γιώργο Μπαρτζώκα και την διαιτητική τριάδα όταν εμφανιζόταν στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Άπαντες το ζούσαν πολύ έντονα, πανηγυρίζοντας τα καλάθια της ομάδας τους σαν να διεξαγόταν το παιχνίδι κανονικά στο T-Center και όχι στο ΣΕΦ.

     

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