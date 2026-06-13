Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η φάση που προκάλεσε το χάος στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ναν και Τζόουνς:
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Μία φάση στα 3:17 πριν από το τέλος της 3ης περιόδου έμελλε να... πυροδοτήσει για τα καλά το κλίμα στο ΣΕΦ.
«Ροντέο» έγινε το Game 5 των τελικών στα 3:17 πριν από τη λήξη του γ' δεκαλέπτου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ο Κέντρικ Ναν χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ το οποίο αμφισβητήθηκε έντονα από τους πράσινους.
Στη συνέχεια επικράτησε πραγματικό... χάος, με αποκορύφωμα το επεισόδιο των Κέντρικ Ναν-Ταϊρίκ Τζόουνς με το οποίο αποβλήθηκαν και οι δύο.
Δείτε την φάση απ' όπου ξεκίνησε ο... κακός χαμός στο γ' δεκάλεπτο
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