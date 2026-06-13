Μία φάση στα 3:17 πριν από το τέλος της 3ης περιόδου έμελλε να... πυροδοτήσει για τα καλά το κλίμα στο ΣΕΦ.

«Ροντέο» έγινε το Game 5 των τελικών στα 3:17 πριν από τη λήξη του γ' δεκαλέπτου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Κέντρικ Ναν χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ το οποίο αμφισβητήθηκε έντονα από τους πράσινους.

Στη συνέχεια επικράτησε πραγματικό... χάος, με αποκορύφωμα το επεισόδιο των Κέντρικ Ναν-Ταϊρίκ Τζόουνς με το οποίο αποβλήθηκαν και οι δύο.